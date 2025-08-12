Miljenik žena! Tko je zgodni glumac koji glumi u novoj turskoj seriji 'Tvoja duša ne čuje' na platformi Voyo?

Na platformu Voyo stigla je nova uzbudljiva turska serija 'Tvoja duša ne čuje' , a u glavnoj ulozi je zgodni turski glumac Sükrü Ozyildiz . Ovaj 37-godišnji glumac iz Izmira već je stekao veliki broj obožavatelja širom svijeta, a njegova glumačka karijera uključuje brojne uspješne projekte, kako na malim ekranima, tako i u kazalištu i filmu.

Rođen je u veljači 1988. godine u Izmiru u Turskoj. Svoju glumačku karijeru započeo je 2011. godine, a od tada je glumio u brojnim turskim serijama i filmovima. Iako je poznat po svom šarmu, Sükrü je relativno diskretan kada je u pitanju njegov privatni život stoga se o njegovom ljubavnom životu vrlo malo zna.

Sükrü je aktivan na društvenim mrežama, gdje dijeli trenutke iz svog života i karijere. Njegovi obožavatelji mogu ga pratiti na Instagramu gdje redovito objavljuje fotografije i videozapise. Na Instagramu ga prati više od 2.4 milijuna ljudi, a u medijima se često ističe da je upravo on novi miljenik Turkinja.

U seriji 'Tvoja duša ne čuje' Sükrü glumi Onura, mladog i uspješnog agenta tajne službe, čija je misija razotkriti poslovnu mrežu Civana Korala, vlasnika luksuzne kompanije za nakit koji navodno stoji iza ozbiljnih kriminalnih aktivnosti. Kako bi došao do ključnih dokumenata, Onur se približava Koralovoj obitelji i zaljubljuje u njegovu sestru Hilal, čime zadatak postaje osoban i opasan.

Ako tražite novu uzbudljivu seriju seriju, 'Tvoja duša ne čuje' pravo je ljetno osvježenje koje od ovog ponedjeljka možete pratiti ekskluzivno na platformi Voyo.