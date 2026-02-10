Mini je život uništen zbog jednog klika! Serija 'Smola' o osvetničkoj pornografiji ekskluzivno na Voyo

icon-close

Na streaming platformu Voyo uskoro stiže dugoočekivana mini-serija "Smola", napeti triler koji se hrabro suočava s jednom od najmračnijih pojava digitalnog doba. Kroz četiri pedesetominutne epizode, ova društveno angažirana drama beskompromisno istražuje razorne posljedice osvetničke pornografije i nemoć pojedinca u borbi protiv internetskog linča koji ne prašta. Premijera je zakazana za petak, 13. veljače 2026. godine, a serija, koja se smatra svojevrsnim nastavkom antologijskog serijala "Kalup", već sada privlači golemu pozornost javnosti.

Život uništen jednim klikom

U središtu priče je Mina, koju uvjerljivo tumači glumica Milica Stefanović. Ona je žena u sedmom mjesecu trudnoće čiji se brižno građen život urušava u samo jednom trenutku. Njezin intimni video s bivšim partnerom, snimljen u privatnosti, bez njezina pristanka završava na internetu i postaje viralan, pokrećući lavinu osuđivanja, srama i prijetnji. Serija, čiji jezivi slogan glasi "Internet sve pamti", vjerno prikazuje kako digitalni otisak postaje vječni zatvor za žrtvu, dok se počinitelj često skriva iza anonimnosti. Redatelj i scenarist Slobodan Boban Skerlić majstorski gradi atmosferu paranoje i beznađa, fokusirajući se ne na eksplicitni sadržaj, već na duboku traumu koju digitalno nasilje ostavlja. Priča postavlja ključno pitanje: kako nastaviti sa životom kada je vaša najdublja intima postala javno dobro dostupno svima?

Više od fikcije: poziv na promjenu

Iako je radnja "Smole" fiktivna, inspirirana je stvarnim i potresnim ispovijestima žena koje su preživjele sličan pakao. Zbog toga serija nadilazi okvire zabavnog programa i postaje snažan poziv na akciju. Cilj autorskog tima, predvođenog producenticom Bojanom Maljević i produkcijskom kućom Monte Royal Pictures, jest podizanje svijesti o nužnosti zakonskih promjena koje bi osvetničku pornografiju tretirale kao zasebno i teško kazneno djelo.

