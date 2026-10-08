Mjesec strave na Voyo! Ovi horori natjerat će vas da spavate s upaljenim svjetlom

'Supstanca'

Jedan od filmova koji se posebno ističe je 'Supstanca' s Demi Moore i Margaret Qualley. U središtu priče nalazi se televizijska zvijezda Elisabeth Sparkle, koja se suočava s činjenicom da industrija više ne gleda na nju kao nekada. Priliku da stvori mlađu i naizgled savršeniju verziju sebe pronalazi u misterioznoj supstanci, no pokušaj zaustavljanja vremena ubrzo dobiva zastrašujuće posljedice. Film Coralie Fargeat spaja satiru i body horror, a bio je nominiran za pet Oscara, uključujući najbolji film i najbolju glumicu za Demi Moore.

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'Mjesto tišine'

Potpuno drukčiju vrstu straha donosi 'Mjesto tišine'. Obitelj pokušava preživjeti u svijetu kojim vladaju smrtonosna stvorenja iznimno osjetljiva na zvuk. To znači da čak i najobičniji šum može imati kobne posljedice. Film s Emily Blunt i Johnom Krasinskim velik dio napetosti gradi upravo na tišini i neprestanoj prijetnji da će netko napraviti samo jedan pogrešan korak. Na Voyo je dostupan i nastavak 'Mjesto tišine 2', pa gledatelji priču mogu nastaviti odmah nakon prvog filma.

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'Vrisak' i 'Vrisak 6'

Za ljubitelje slashera tu je nezaobilazni Ghostface. Uz 'Vrisak', dostupan je i 'Vrisak 6', u kojem preživjeli iz Woodsboroa pokušavaju prošlost ostaviti iza sebe i započeti novi život u New Yorku. No promjena grada nije dovoljna za bijeg od maskiranog ubojice. Ghostface ih ponovno pronalazi, a milijunski grad postaje njegovo novo lovište.

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'Smiješak'

Ako su vam draži psihološki horori, 'Smiješak' donosi priču o terapeutkinji Rose Cotter. Nakon traumatičnog događaja kojem svjedoči tijekom susreta s pacijenticom, počinju je progoniti zastrašujuće pojave povezane s jezivim osmijehom. Rose pokušava shvatiti što joj se događa, dok granica između stvarnosti i užasa koji je prati postaje sve tanja.

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'Barbarin'

'Barbarin' počinje situacijom koja sama po sebi ne zvuči posebno zastrašujuće – Tess stiže u Detroit i otkriva da je kuća koju je unajmila greškom rezervirana i drugom gostu. Odlučuje ipak ostati preko noći, a uskoro pronalazi skriveni podrumski prolaz. Ono što se nalazi ispod kuće pretvara naizgled običan problem sa smještajem u noćnu moru. U filmu glume Georgina Campbell, Bill Skarsgård i Justin Long.

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