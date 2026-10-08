Mjesec strave na Voyo! Ovi horori natjerat će vas da spavate s upaljenim svjetlom

Ljubitelji horora ovog listopada na Voyo mogu pronaći filmove za gotovo svaki ukus – od kultnih priča o demonima i nadnaravnim silama, preko brutalnih slashera pa sve do psiholoških horora u kojima najveći strah proizlazi iz onoga što se događa u ljudskom umu.
U ponudi se nalaze naslovi poput 'Zla smrt 2', 'Supstanca', 'Barbarin', 'Smiješak', 'Vrisak', 'Vrisak 6', 'Mjesto tišine', 'Mjesto tišine 2', 'Siroče: Prvo ubojstvo', 'Underworld', 'Underworld: Evolucija', 'Posvećenje', 'Crna svadba' i 'Deca zla', a Voyo u svojoj aktualnoj horor ponudi navodi i druge naslove poput 'Uljeza', 'Moje smrti' i 'Tamnih naočala: Točka bez povratka'.
'Supstanca'
Jedan od filmova koji se posebno ističe je 'Supstanca' s Demi Moore i Margaret Qualley. U središtu priče nalazi se televizijska zvijezda Elisabeth Sparkle, koja se suočava s činjenicom da industrija više ne gleda na nju kao nekada. Priliku da stvori mlađu i naizgled savršeniju verziju sebe pronalazi u misterioznoj supstanci, no pokušaj zaustavljanja vremena ubrzo dobiva zastrašujuće posljedice. Film Coralie Fargeat spaja satiru i body horror, a bio je nominiran za pet Oscara, uključujući najbolji film i najbolju glumicu za Demi Moore.
'Mjesto tišine'
Potpuno drukčiju vrstu straha donosi 'Mjesto tišine'. Obitelj pokušava preživjeti u svijetu kojim vladaju smrtonosna stvorenja iznimno osjetljiva na zvuk. To znači da čak i najobičniji šum može imati kobne posljedice. Film s Emily Blunt i Johnom Krasinskim velik dio napetosti gradi upravo na tišini i neprestanoj prijetnji da će netko napraviti samo jedan pogrešan korak.
Na Voyo je dostupan i nastavak 'Mjesto tišine 2', pa gledatelji priču mogu nastaviti odmah nakon prvog filma.
'Vrisak' i 'Vrisak 6'
Za ljubitelje slashera tu je nezaobilazni Ghostface. Uz 'Vrisak', dostupan je i 'Vrisak 6', u kojem preživjeli iz Woodsboroa pokušavaju prošlost ostaviti iza sebe i započeti novi život u New Yorku. No promjena grada nije dovoljna za bijeg od maskiranog ubojice. Ghostface ih ponovno pronalazi, a milijunski grad postaje njegovo novo lovište.
'Smiješak'
Ako su vam draži psihološki horori, 'Smiješak' donosi priču o terapeutkinji Rose Cotter. Nakon traumatičnog događaja kojem svjedoči tijekom susreta s pacijenticom, počinju je progoniti zastrašujuće pojave povezane s jezivim osmijehom. Rose pokušava shvatiti što joj se događa, dok granica između stvarnosti i užasa koji je prati postaje sve tanja.
'Barbarin'
'Barbarin' počinje situacijom koja sama po sebi ne zvuči posebno zastrašujuće – Tess stiže u Detroit i otkriva da je kuća koju je unajmila greškom rezervirana i drugom gostu. Odlučuje ipak ostati preko noći, a uskoro pronalazi skriveni podrumski prolaz. Ono što se nalazi ispod kuće pretvara naizgled običan problem sa smještajem u noćnu moru. U filmu glume Georgina Campbell, Bill Skarsgård i Justin Long.
Tu izbor ne završava. Ljubitelji vampira mogu posegnuti za filmovima 'Underworld' i 'Underworld: Evolucija', dok su za još mračnih večeri dostupni 'Siroče: Prvo ubojstvo', 'Posvećenje', 'Posinca', 'Crna svadba' i 'Deca zla'.
Bilo da više volite Ghostfacea, demonske sile, psihološku nelagodu, vampire ili filmove u kojima jedan zvuk može značiti smrt, izbor za jesenski horor maraton je spreman.