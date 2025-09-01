Novosti
'Montoya, por favor!' Hit scenu koja je preplavila internet gledajte u 'Temptation Islandu Španjolska' na Voyo!

Kao što naziv sugerira, 'Temptation Island Španjolska' testira dugogodišnje veze, razotkrivajući njihove skrivene tajne ili učvršćujući ljubav koja prolazi kroz ozbiljan izazov

01.09.2025 14:00
Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ako još niste pogledali 'Temptation Island Španjolska', niste ni svjesni što vas sve tamo čeka. Obećavamo vam spektar emocija – od šoka do uzbuđenja, bizarnosti i trenutaka kajanja. Osma sezona španjolske verzije realityja potpuno je zasjala i sada je dostupna na Voyo! Pripremite se za viralne scene koje su doslovno preplavile internet. Želite znati zašto? Provjerite odmah na platformi Voyo!

Temptation Island Španjolska
Temptation Island Španjolska FOTO: Voyo

'Temptation Island Španjolska' - Reality koji morate vidjeti

Kao što naziv sugerira, 'Temptation Island Španjolska' testira dugogodišnje veze, razotkrivajući njihove skrivene tajne ili učvršćujući ljubav koja prolazi kroz ozbiljan izazov. Pet parova ulazi u potpuno novu fazu svog zajedničkog života. Hoće li preživjeti iskušenja? Ili će otkriti ljubav svog života?

Temptation Island Španjolska
Temptation Island Španjolska FOTO: Voyo

Iako koncept ovog realityja izgleda jednostavno – pet parova, dvije vile, atraktivni pojedinci – veze su, znate i sami, daleko od jednostavnosti. U svakoj vili, parovi su pod konstantnim izazovima i izloženi novim iskušenjima. Sve to se snima, a njihovi partneri I partnerice to mogu vidjeti. Pratite njihove reakcije, emocije, ali i njihovu intimnost, sve to u stvarnom vremenu. 

Temptation Island Španjolska
Temptation Island Španjolska FOTO: Voyo

'Montoya, por favor!' - Viralni trenutak koji morate vidjeti

Jedan od najpoznatijih trenutaka u ovoj sezoni je scena u kojoj kandidat Montoya svjedoči preljubu svoje djevojke uživo. To ga šokira do te mjere da prekrši pravila showa. Njegova emotivna reakcija je postala instantni hit na internetu – dijeljen na društvenim mrežama, komentiran u jutarnjim emisijama i korišten od strane sportskih novinara. Ova scena je doslovno preplavila internet, a "Montoya, por favor!" postao je hashtag na svim platformama.

Temptation Island Španjolska
Temptation Island Španjolska FOTO: Voyo

Ovo nije samo još jedna reality scena. Preljub uživo u Temptation Islandu Španjolska šokirao je sve, a reakcije Montoye odjekivale su diljem društvenih mreža. Pogledajte scenu i sve što je slijedilo – sve to možete vidjeti u 'Temptation Island Španjolska' na Voyo!

Temptation Island Španjolska
Temptation Island Španjolska FOTO: Voyo

Osma sezona je pravo emocionalno putovanje. U prvoj epizodi bit ćete "uhvaćeni" i teško ćete prestati gledati. Očekuju vas suze, vruće scene, drame i duboke emocije. Ovo je reality koji svi komentiraju, i koji morate pogledati – samo na Voyo!

