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Na današnji dan, princeza Diana bi slavila 65. rođendan – ovo su događaji koji su obilježili njezinu životnu priču

Da je sudbina htjela drugačije, Diana, princeza od Walesa, danas bi proslavila svoj 65. rođendan. I desetljećima nakon tragične smrti, njezin život ne prestaje intrigirati javnost

RTL.hr
01.07.2026 19:00

Ostala je upamćena kao 'princeza naroda', žena koja je svojom hrabrošću i toplinom zauvijek promijenila monarhiju.

Od sramežljive djevojke do globalne zvijezde

Kada je svijet 1981. upoznao 19-godišnju Dianu Spencer, zaručnicu budućeg kralja, nitko nije slutio transformaciju koja slijedi. Njihovo 'vjenčanje stoljeća' pratilo je oko 750 milijuna ljudi, a Diana je blistala u raskošnoj vjenčanici s gotovo osam metara dugim šlepom. Ubrzo je postala majka prinčeva Williama i Harryja, kojima je unatoč strogim protokolima nastojala pružiti normalno djetinjstvo, sudjelujući čak i u roditeljskim utrkama u njihovoj školi. Taj je pristup dodatno učvrstio njezinu vezu s običnim ljudima.

Princeza Diana
Princeza Diana FOTO: www.profimedia.hr

Humanitarka koja je rušila predrasude

Dianina ostavština neraskidivo je vezana uz njezin humanitarni rad. U vrijeme kada je svijetom harala panika zbog AIDS-a, napravila je potez koji je odjeknuo globalno. U travnju 1987., tijekom posjeta bolnici, fotografirana je kako se rukuje s pacijentom bez rukavica. Taj jednostavan, ali snažan čin empatije pomogao je razbiti stigmu da se bolest može prenijeti dodirom. Pred kraj života strastveno se angažirala u kampanji za zabranu protupješačkih mina, a 1997. godine hodala je kroz očišćeno minsko polje u Angoli, koristeći svoju slavu kako bi skrenula pozornost na stravične posljedice mina.

Princeza Diana
Princeza Diana FOTO: www.profimedia.hr

Stil kao oružje i izraz slobode

Princeza Diana bila je i ostala modna ikona, a njezine odjevne kombinacije često su nosile dublje poruke. Od pulovera s crnom ovcom, koji je simbolizirao njezin status autsajdera, do takozvane 'osvetničke haljine'. Riječ je o maloj crnoj haljini Christine Stambolian koju je odjenula 1994., iste večeri kada je princ Charles na televiziji priznao preljub. Umjesto da se povuče, Diana je izašla pred kamere izgledajući samopouzdanije no ikad, a sutradan su naslovnice bile posvećene njoj. Nakon razvoda njezin se stil dodatno razvio; počela je nositi kreacije Versacea i Diora, signalizirajući novostečenu slobodu.

Princeza Diana
Princeza Diana FOTO: www.profimedia.hr

Intervju koji je uzdrmao monarhiju

Vrhunac njezine borbe za vlastiti glas dogodio se 1995. u intervjuu za BBC-jevu emisiju 'Panorama'. Diana je javno progovorila o svojoj borbi s bulimijom, depresijom i slomu braka. Njezina izjava 'bilo nas je troje u ovom braku, pa je bila mala gužva' ušla je u povijest kao izravna aluzija na vezu princa Charlesa s Camillom Parker Bowles. Taj je intervju nepovratno narušio odnose s kraljevskom obitelji, ali je Diani donio goleme simpatije javnosti diljem svijeta.

Princeza Diana
Princeza Diana FOTO: www.profimedia.hr

Njezina priča, od bajkovitog početka do tragičnog kraja, prikazana je u dokumentarnom filmu 'Princeza', koji je dostupan za gledanje na platformi Voyo.

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