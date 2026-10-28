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Nagrađivani dokumentarac 'Bez kraja' od 9. studenoga ekskluzivno na Voyo

Film 'Bez kraja', originalnog naziva 'Closure', ove je godine premijerno prikazan u natjecateljskom programu najvećeg festivala nezavisnog filma u Sjedinjenim Američkim Državama, Sundance Film Festivalu

RTL.hr
28.10.2026 16:24

Film koji je premijerno prikazan na Sundance Film Festivalu i koji je osvojio Zlatnog Aleksandra na festivalu u Solunu dolazi u Hrvatsku – dokumentarac 'Bez kraja' poljskog redatelja Michaa Marczaka od ponedjeljka, 9. studenoga ekskluzivno je dostupan na platformi Voyo.

Film 'Bez kraja', originalnog naziva 'Closure', ove je godine premijerno prikazan u natjecateljskom programu najvećeg festivala nezavisnog filma u Sjedinjenim Američkim Državama, Sundance Film Festivalu, dok je na Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu osvojio Zlatnog Aleksandra za najbolji dokumentarac.

Bez kraja
Bez kraja FOTO: RTL

'Bez kraja' u Hrvatsku dolazi kao projekt CME Social Impact Centera, društveno odgovorne inicijative medijske grupacije CME (Central European Media Enterprises), pokrenute ove godine s ciljem stvaranja i koprodukcije sadržaja koji, osim informiranja i zabave, ima jasno definirani društveni utjecaj. Centar pritom surađuje s nevladinim organizacijama, zajednicama, javnim institucijama, istraživačima i privatnim sektorom kako bi se utjecaj priče proširio izvan samog ekrana.

Dokumentarac prati Daniela Dymiskog, oca koji traga za nestalim sinom Chrisom, posljednji put viđenim u Varšavi. Film nije klasični dokumentarac o društvenoj temi: snimljen je kao filmska misterija u ozračju nordijskog noira, a kroz Danielovu potragu otvara pitanja tuge, nade, gubitka, pripadnosti i usamljenosti.

Bez kraja
Bez kraja FOTO: RTL

Uz film se provodi međunarodna kampanja posvećena onome što autori nazivaju porivom za nestajanjem"; želji da se povučemo, prekinemo kontakt ili postanemo nedostupni kad nam život postane previše težak. Polazište je da su mladi danas često vrlo usamljeni, a kampanja traži načine kako s njima ostati povezan. Gledatelji su pozvani podijeliti svoj odgovor na pitanje Što mi pomaže da ostanem?" - što me drži prisutnim i prizemljenim kada sve postane previše.

Redatelj Micha Marczak već je osvojio nagradu za režiju na Sundanceu za film 'All These Sleepless Nights' (2016), a producenti dokumentarca su Monika Braid i Rémi Grellety, dvostruko nominiran za Oscara ('I Am Not Your Negro', 'Soundtrack to a Coup d'Etat').

Bez kraja
Bez kraja FOTO: RTL

Uz Sundance, film je prikazan na festivalima True/False, DC/DOX, Sheffield DocFest i Ji.hlava. Na festivalu Millennium Docs Against Gravity osvojio je nagrade za najbolju fotografiju, nagradu publike i nagradu udruge arthouse kina. Rolling Stone i IndieWire uvrstili su ga među najbolje filmove ovogodišnjeg Sundancea, a pohvalili su ga i Variety i Deadline. Autori trenutačno vode kampanju za nominaciju za Oscara.

'Bez kraja' je ekskluzivno dostupan na platformi Voyo od 9. studenoga 2026. godine.

Bez kraja dokumentarni film
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