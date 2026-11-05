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VOYO

Najveći Voyo natječaj ikad: Osvojite jednu od 103 nagrade!

Uključite se u najveći Voyo nagradni natječaj dosad jer čak 103 nagrade čekaju svoje dobitnike. Osvojiti možete Samsung televizore, Love Island Adria poklon pakete, Voyo poklon pakete te godišnje i mjesečne Voyo pretplate, a sve što trebate napraviti jest odgovoriti na nagradno pitanje!

RTL.hr
05.11.2026 12:23
Voyo natječaj
Voyo natječaj FOTO: RTL

Imamo odlične vijesti za sve postojeće i buduće Voyo pretplatnike! Stiže Najveći Voyo natječaj ikad, u kojem dijelimo čak 103 nagrade. Od atraktivnih Love Island Adria poklon paketa do novih Samsung televizora i Voyo pretplata, nagradni fond donosi pregršt razloga za sudjelovanje.

Natječaj traje od 5. studenoga do 5. prosinca u 12 sati, a možda baš vas razveseli jedna od vrijednih nagrada!

Čak 103 nagrade za 103 dobinika! Pogledajte što možete osvojiti

Pripremili smo bogat nagradni fond s ukupno 103 nagrade:

3 Samsung televizora, 4k UHD, 65''

40 Love Island Adria poklon paketa

30 Voyo poklon paketa

10 godišnjih Voyo pretplata

20 mjesečnih Voyo pretplata

Bilo da želite novi televizor za uživanje u omiljenim sadržajima ili poklon paket koji će vas podsjetiti na omiljene trenutke iz Love Island Adria, ovo je prilika koju ne želite propustiti!

Kako sudjelovati? Jednostavnije ne može!

Sudjelovanje je jednostavno. Posjetite stranicu net.hr/kreativni-voyo, ispunite prijavni obrazac i odgovorite na aktualno nagradno pitanje.

Nakon završetka natječaja odabrat ćemo najkreativnije odgovore i nagraditi njihove autore. Važno je da odgovor bude originalan i zanimljiv jer upravo kreativnost odgovora odlučuje o dobitnicima.

Novo pitanje svakog petka!

Imate više ideja? Sudjelujte više puta!

Tijekom natječaja nagradna pitanja mijenjaju se svakog petka, pa imate priliku odgovoriti na više različitih pitanja. Na svako pitanje možete poslati jedan odgovor, a svi pristigli odgovori ulaze u izbor dobitnika nakon završetka natječaja.

Možete sudjelovati samo jednom ili se prijaviti svaki put kada se pojavi novo pitanje. Svaki odgovor pruža vam novu priliku da pokažete originalnost, ali važno je znati da svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu.

Tko može sudjelovati?

U natječaju mogu sudjelovati novi i postojeći Voyo korisnici s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Jedini uvjet je da u trenutku odabira dobitnika imaju aktivnu Voyo pretplatu. U obzir će se uzimati samo odgovori sudionika koji ispunjavaju taj uvjet.

Natječaj traje do 5. prosinca u 12 sati, a dobitnike ćemo objaviti 8. prosinca nakon 12 sati na stranici net.hr/kreativni-voyo. Osvojene nagrade bit će poslane dobitnicima na kućnu adresu.

Uključite se i osvojite! Sretno svima!

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