Najviše od sporta: Uživo s borilišta i dramatične priče sportskih heroja

Zagreb, 30. listopada 2026. - Voyo donosi najbolje od sporta: od ekskluzivnih spektakala organizacije FNC i vrhunskog europskog nogometa do svjetski popularne Formule 1, utrka na dva kotača te dokumentarnih priča o najvećim sportskim herojima!

Platforma Voyo pruža gledateljima cjelovito sportsko iskustvo - uzbuđenja i spektakle na terenu, stazi ili u areni uživo, ali i dokumentarce o sportskim ikonama današnjeg i prošlog vremena u kojima govore o svojim odricanjima, padovima i trijumfima koji su ih učinili najvećim sportskim legendama. Sport su i priče, karakteri i odluke koji stoje iza velikih rezultata. Upravo zato na platformi Voyo spajamo ekskluzivna sportska natjecanja uživo s dokumentarnim sadržajem koji gledateljima omogućuje da sport upoznaju iz drugačije perspektive. Voyo je i kuća MMA-a, s FNC-om kao najvažnijim dijelom naše ponude, a dodatno je obogaćuju dokumentarne priče o najvećim sportskim imenima.

icon-expand icon-close icon-close Hrvatski rukometaši FOTO: RTL

Uz međunarodna natjecanja i nastupe hrvatske rukometne reprezentacije, donosimo dokumentarne priče o imenima koja su obilježila sport, od Haalanda i Messija do Rodmana i Senne, kao i serijale koji istražuju odnos sporta i novca. Želimo da gledatelji na Voyo, uz sadržaj koji prate iz utakmice u utakmicu, uživaju i u pričama koje inspiriraju, iznenađuju i potiču na razmišljanje", kaže Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adrije. Volite li vrhunski europski nogomet, nećete odoljeti DFB-Pokalu, njemačkom kupu u kojem autsajderi redovito priređuju iznenađenja protiv favorita. Posebnu pozornost privlače i hrvatska imena - trener Borussije Dortmund Niko Kovač i reprezentativac Igor Matanović, koji igra za Freiburg. Nova uzbuđenja osmine finala njemačkog kupa pratite na platformi Voyo 1. i 2. prosinca.

icon-expand DFB-Pokal Trophy FOTO: RTL

Nogometna uzbuđenja prate se i u Ligi Portugal Betclic, jednoj od najkvalitetnijih europskih liga u kojoj redovito sudjeluju velikani poput Benfice, Porta i Sportinga. Utakmice 10. kola igraju se od 30. listopada do 2. studenoga, a na platformi Voyo pratimo susret FC Porta protiv Estoril-Praije 31. listopada od 21.30. Ljubitelje brzina na dva kotača oduševit će Superbike World Championship (WorldSBK), svjetsko prvenstvo u motociklizmu u kojem se najbolji vozači svijeta natječu na sportskim motociklima prilagođenima utrkivanju na nekim od najpoznatijih staza svijeta. Nastupi naših rukometaša tradicionalno se prate na RTL-u i platformi Voyo. Hrvatsku očekuje važan susret protiv reprezentacije Litve, koji će se odigrati na splitskim Gripama 4. studenoga od 17 sati. Sljedeće godine hrvatski reprezentativci odlaze na Svjetsko prvenstvo u Njemačku od 13. do 31. siječnja. Skupinu dijele sa Španjolskom, Turskom i Čileom, a 14. siječnja u Münchenu od 20.30 čeka ih ogled protiv Čilea! FORMULA 1 jedan je od najvećih sportskih događaja na svijetu, a svaki trkaći vikend donosi nova uzbuđenja u borbi za naslov prvaka i mjesta na postolju. Noćne utrke, ulični izazovi i taktička nadmudrivanja osiguravaju pravu dramu, a na platformi Voyo sve utrke možete pratiti bez reklama. Ovog vikenda, nakon utrke na stazi COTA u Austinu, sezona se nastavlja u Mexico Cityju, gdje vozače na legendarnoj stazi Autódromo Hermanos Rodríguez čeka 19. utrka sezone. Staza smještena na velikoj nadmorskoj visini predstavlja poseban izazov za aerodinamiku i hlađenje bolida, a vodećem u poretku vozača, Antonelliju, za matematičku potvrdu naslova svjetskog prvaka dovoljan je plasman među prvih devet. Osim prijenosa uživo, Voyo donosi i vrhunske sportske dokumentarce sa svjetski poznatim imenima i pričama koje su obilježile sport. Novi serijal 'Sport vs. novac' (2025.) istražuje kako novac mijenja sport dok 'Lance' (2020.) razotkriva uspon, pad i dopinški skandal biciklističke legende Lancea Armstronga. Dokumentarac '42:1' (2018.) vraća nas senzacionalnoj pobjedi Bustera Douglasa nad Mikeom Tysonom, a 'Velika odluka' (2022.) otkriva kako je Erling Haaland oblikovao svoju nogometnu karijeru. Film 'Messi' prati put argentinske zvijezde do svjetskog vrha dok 'U dobru i zlu' (2019.) donosi nefiltriranu priču o životu i karijeri košarkaške ikone Dennisa Rodmana.

icon-expand Sport vs. novac FOTO: RTL

Ljubitelje Formule 1 očekuju i dokumentarci o Maxu Verstappenu - 'Izvan utabanih staza' (2023.), '10 godina' (2024.), 'Anatomija prvaka' (2023.) i 'Slobodni lav' (2022.) - koji otkrivaju mentalitet, obiteljsku pozadinu i put do vrha višestrukog svjetskog prvaka. Ponudu zaokružuje kultni 'Senna' (2010.), nagrađivani dokumentarac Asifa Kapadije o neustrašivom Ayrtonu Senni, jednom od najvećih vozača u povijesti Formule 1. Jako sam sretan što platforma Voyo u sportskom smislu raste praktički iz mjeseca u mjesec i što su, uz već standardne stvari kao što je FNC, sada tu utakmice njemačkog DFB-Pokala, odnosno i vikendima utakmice portugalskog prvenstva. DFB-Pokal je pokazao svoju čar i ovaj tjedan - gledali smo utakmicu Borussije Dortmund i Werdera, spektakularan gol za pobjedu ekipe koju vodi Niko Kovač. Jedan potez koji je obišao svijet, a bio je izravno na Voyu, mislim da je to baš bila dobra stvar za publiku u Hrvatskoj.

icon-expand Harry Kane FOTO: RTL