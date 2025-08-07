Novosti
Napeta drama koja otkriva mračne tajne iza savršenih fasada: Seriju 'Par iz susjedstva' gledajte na platformi Voyo

Ova napeta priča donosi mješavinu misterije, strasti i izdaje, istražujući što se događa kada se iza prividno savršenih života počnu otkrivati najmračnije tajne

RTL.hr
07.08.2025 10:00

Na streaming platformi Voyo stigla je nova hit serija 'Par iz susjedstva', psihološki triler koji je već izazvao veliko zanimanje publike. Ova napeta priča donosi mješavinu misterije, strasti i izdaje, istražujući što se događa kada se iza prividno savršenih života počnu otkrivati najmračnije tajne.

Par iz susjedstva FOTO: RTL

Radnja prati mladi i ambiciozni par, Evie i Pete, koji se sele u prestižnu četvrt kako bi započeli miran i stabilan obiteljski život. No, njihov san brzo se pretvara u noćnu moru kad otkriju da su uvučeni u opasan splet želja, tajni i izdaja svojih novih susjeda. Svaka osoba u ovom luksuznom naselju skriva nešto, a kada se misterije počnu otkrivati, veza između mladića i djevojke postaje sve zamršenija.

Kroz intrigantnu radnju 'Par iz susjedstva' istražuje granice povjerenja, ljubavi i opasnosti skrivene iza zlatne fasade. Hoće li par uspjeti izbjeći zamke svojih susjeda, ili će i sami postati dio opasnog baleta manipulacija i izdaje? Ova serija donosi snažnu kombinaciju misterije, strasti i napetosti, gdje ništa nije onako kako se čini. Inače, ova napeta psihološka triler serija temeljena je na istoimenom bestselleru autorice Shari Lapena.

Par iz susjedstva FOTO: RTL

U seriji glumi i vrhunska glumačka postava. Evie utjelovljuje Eleanor Tomlinson, široj publici poznata iz serije Poldark, dok njenog supruga Petea igra Alfred Enoch, koji je glumio u Harryju Potteru i popularnoj seriji How to Get Away with Murder. U ulozi policajca Dannyja pojavljuje se Sam Heughan, miljenik publike iz serije Outlander, a njegovu suprugu Becku glumi australska glumica Jessica De Gouw.

Ako ste ljubitelj napetih drama u kojima ništa nije onako kako se čini, 'Par iz susjedstva' je serija koju ne smijete propustiti.

Par iz susjedstva FOTO: RTL

Seriju 'Par iz susjedstva' pogledajte ekskluzivno na platformi Voyo.

