Nemilosrdni Gordon Ramsay, remake kultne serije i borilački spektakl: Voyo idući tjedan gledateljima nudi sjajne novitete

'Hudson & Rex' nova je serija u ponudi streaming platforme Voyo . Stiže 7. lipnja i prikazuje avanture detektiva Charlieja Hudsona i njegovog njemačkog ovčara Rexa, psa koji pomaže svom šefu rješavati i najzamršenije zločine. Kada komplicirani slučajevi dođu na Hudsonov stol, Rex je od nevjerojatne pomoći pa zajedno čine nezaustavljivi duo. Serija 'Hudson & Rex' remake je kultnog 'Inspektora Rexa'. Ovu kanadsku seriju potpisuju Ken Cuperus i Will Dixon, a u glavnim ulogama nalaze se sjajni John Reardon, Mayko Nguyen te Kevin Hanchard.

Sljedeći veliki sportski događaj na platformi Voyo novi je event jedne od najboljih MMA promocija u Europi - Konfrontacija Sztuk Walk, poznatija kao KSW! Spektakl će se održati 7. lipnja u dvorani Urania u Olsztynu, u Poljskoj, a Voyo je i ovoga puta omogućio prijenos koji počinje od 20 sati! Glavne borbe večeri bit će dva meča za titule! U bantam kategoriji borit će se Poljaci Jakub Wikacz (15-3-2, 9 Sub) i Sebastian Przybysz (12-3-1, 5 KO, 4 Sub), dok će se u teškoj susresti Britanac Phil De Fries (24-6, 1NC, 6 KO, 14 Sub) i Brazilac Augusto Sakai (16-5-1, 11 KO).