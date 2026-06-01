Neodoljivi Anastasia i Petar! Oni su svoju ljubav pronašli, no svima koje zanima pokazali su kako izgleda casting za 'Love Island Adria'

Anastasia i Petar zaljubili su se tijekom 'Gospodina Savršenog', a ovih dana priredili su jedno posebno iznenađenje za sve koji razmišljaju o prijavi na 'Love Island Adria'. Popularni par posjetio je RTL i pokazao kako izgleda casting za 'Love Island Adria'. Prijave su i dalje u tijeku, a prijaviti se možete na loveisland.rtl.hr

01.06.2026 09:35

Najveći svjetski dating show stiže u regiju, a prijave su već u tijeku. Pronaći ljubav na egzotičnom otoku, osvojiti bogatu novčanu nagradu i steći nezaboravno životno iskustvo? 'Love Island Adria' prilika je koja se ne propušta, a budući da su ljubav pred televizijskim kamerama pronašli i Anastasia i Petar - imaju neprocjenjive savjete za sve one koji žele ući u 'Love Island Adria'.

Anastasia i Petar FOTO: RTL

"Prvenstveno bismo im savjetovali da uživaju u svakom trenutku, da budu svoji i iskreni od samog početka. Mislimo da publika, ali i kandidati u samom showu uvijek prepoznaju kada je netko autentičan. Najvažnije je opustiti se, ne glumiti ništa i prepustiti se cijelom iskustvu jer je to stvarno jedna velika avantura koju će pamtiti cijeli život", jasna je Anastasia.

Jedva čeka, dodaje, pogledati i regionalnu verziju! "Pogledala sam sezonu 'Love Island USA' i bila mi je baš zanimljiva. Naravno da ćemo podržati našu verziju i pogledati, iskreno i Petar i ja mislimo da će biti stvarno odlična", otkrila je.

Anastasia i Petar FOTO: RTL

Oni su, dodaje Anastasia, svoju ljubav već pronašli, a na njihovom improviziranom castingu dobro su se zabavili i nasmijali! "Mi smo svoju ljubav već pronašli", zaključuje ovaj simpatični par, dodavši da svima koje će ući u vilu na Tenerifima žele puno sreće i dobre zabave!

Prijave na 'Love Island Adria' i dalje su otvorene! Prijavi se na službenoj stranici Love Island Adria.

