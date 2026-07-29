'Nisu znali u što ulaze': Šokantna priča o UN-ovim vojnicima u BiH sada je na Voyo

Inspirirana stvarnim događajima i romanom veterana Magnusa Ernströma, serija u šest epizoda ne prikazuje samo rat, već i slom ideala, moralne dileme i osjećaj potpune nemoći koji su proživljavali pripadnici prvog švedskog UN-ovog bataljuna.

'Kad je Rusija napala Ukrajinu, neki su govorili: 'Ovo je prvi rat u Europi nakon Drugog svjetskog rata.' Ali što je s Balkanom? To je zaboravljeni sukob', izjavila je Mona Masri, jedna od scenaristica serije. Upravo ta kolektivna amnezija bila je jedan od pokretača za stvaranje priče koja ne koristi rat kao puku pozadinu, već ga stavlja u središte, podsjećajući na njegove ljudske posljedice.

Švedski vojnici nisu morali ići u Bosnu; bili su dobrovoljci. 'Neki su trebali posao, drugi su se nadali avanturi. Mnogi od njih nisu ni znali o čemu se radi u tom ratu. Dobili su više nego što su tražili', objasnila je Masri. Otišli su kao dio mirovnih snaga UN-a, organizacije čija je temeljna svrha bila očuvanje mira, a ne vođenje rata. 'Čitala sam da mnoga oružja nisu ni bila ispravna, jer se nisu ni trebala koristiti. A onda su shvatili da se ljude kolje.'

Vojnici su se našli u situaciji gdje im UN-ov mandat nije dopuštao upotrebu sile za zaštitu civila. Ta frustracija, izvrsno prikazana u filmu 'Quo Vadis, Aida?' Jasmile Žbanić, bila je stvarna i za švedske vojnike. Pukovnik u seriji, kojeg glumi Johan Rheborg i koji je inspiriran stvarnom osobom, neprestano se borio s naredbama koje su ga sprječavale da djeluje. 'Tvrdio je da se ne može razgovarati s nekim tko drži pištolj: morate odgovoriti istim jezikom', ističe Masri.

Glumac Erik Enge, koji tumači jednog od mladih vojnika, naglašava kako su ti mladići doista željeli 'učiniti razliku', ali za to nisu imali ni obuku ni sredstva. 'Nisu bili obučeni vojnici; nisu znali kako se nositi s opasnošću. U seriji se samo gledaju i pitaju: 'Što ćemo sad?!'. I sam Rheborg sjeća se tih događaja i prijatelja koji su otišli u misiju. 'Političarima je bilo opasno priznati da su poslali Šveđane u rat. Ta djeca, koja su došla kao vojnici UN-a... Ne znam jesu li očekivali da će završiti u tako teškim situacijama. Zaista ne mislim da jesu.'

Unatoč teškoj temi, kreatori su pronašli prostor i za humor i ljudskost, jer život, kako kaže Masri, ide dalje čak i u najgorim okolnostima. Humor je, kako dodaje Enge, bio najbolji način za nošenje s traumom i brutalnošću. To je bio nužan predah, kako za likove, tako i za gledatelje, u priči koja nas tjera da se suočimo s kaosom i pokušamo u njemu pronaći barem zrno pristojnosti.

Od danas je serija 'Vrijednost života' dostupna na platformi Voyo.