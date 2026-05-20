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Nitko nije očekivao da će ove tri djevojke postati najveći hit 'Love Islanda USA'

Neraskidiva veza između Leah Kateb, Serene Page i JaNe Craig, natjecateljica šeste sezone američkog 'Love Islanda', postala je neočekivani, ali glavni narativ sezone, osvojivši srca gledatelja i dominirajući društvenim mrežama. Njihovo prijateljstvo, koje su same prozvale 'PPG' (Powerpuff Girls), pokazalo se kao najčvršća veza stvorena u vili, a nastavilo se i izvan nje, što je dokumentirano u spin-off seriji 'Love Island: Izvan vile' koja stiže na platformu Voyo

RTL.hr
20.05.2026 17:00

Trio, koji se sastoji od JaNe, Serene i Leah iz šeste sezone 'Love Islanda', postao je poznat po međusobnoj podršci u najtežim trenucima u vili. Njihova odanost bila je na kušnji, posebice kada su njihovi partneri nakon 'Casa Amora' doveli druge djevojke, no upravo su u tim trenucima njihova veza i podrška jedna drugoj došle do izražaja. JaNa je čak otkrila da je htjela napustiti show, ali su je Serena i Leah uvjerile da ostane, obećavši da će otići s njom ako se tako bude osjećala i sljedeći dan. Gledatelji su prepoznali iskrenost njihovog odnosa, a mnogi su njihovo prijateljstvo proglasili "pravom pobjedom" sezone.

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Život izvan vile i nove drame

Popularnost PPG-a logično je dovela do njihovog sudjelovanja u spin-offu 'Love Island: Izvan vile', koji prati njihove živote, veze i prijateljstvo u Los Angelesu. Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali priliku da nastave pratiti dinamični trio i zavire u njihovu svakodnevicu. Spin-off je ponudio dublji uvid u izazove s kojima se suočavaju nakon izlaska iz izoliranog okruženja vile. Dok su Leah i Serena nastavile graditi stabilne veze s Miguelom Harichijem i Kordellom Beckhamom, spin-off je zabilježio i ključne trenutke poput Sereninog suočavanja s anksioznošću zbog nagle slave te Leahinog i Miguelovog testiranja roditeljskih vještina. No, već su se tada mogli naslutiti problemi u JaNinoj vezi, kada je s Kennyjem vodila napet razgovor o zajedničkom životu, otkrivajući temeljne razlike u njihovim pogledima na budućnost.

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Šokantan prekid i bezuvjetna podrška

Idila je naglo prekinuta u srpnju 2025. godine, kada je veza JaNe Craig i Kennyja Rodrigueza doživjela buran i izrazito javan kraj. Glasine su započele kada su obožavatelji primijetili da se par međusobno prestao pratiti na Instagramu. Iako su izvori bliski paru tvrdili da nije bilo velike javne svađe, JaNa je prekinula s Kennyjem iduće jutro, a njezina objava na društvenim mrežama potvrdila je da se dogodilo nešto ozbiljno. "Molim vas znajte da sam vidjela sve teorije o prekidu i nijedna se ne može mjeriti s tim koliko je istina užasna, odvratna i razočaravajuća", napisala je. "Spoznaja da netko koga si volio nije onakav kakvim si ga smatrao i da veza koju si gradio nije bila iskrena od prvog dana uistinu je poražavajuća." Kenny je također objavio svoju, pomirljiviju izjavu, no JaNa ju je odmah proglasila "manipulativnom laži" i poručila mu da "neće biti fina".

Zaviri iza kulisa najgledanije sezone američke verzije Love Islanda. Premijeru 'Love Islanda: Izvan vile' ne propustite u četvrtak, 21. svibnja na platformi Voyo.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

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