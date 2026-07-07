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Nova generacija, novi favoriti: Što se gleda u regiji?

Posljednjih godina regionalna televizijska produkcija doživljava procvat, a poseban zamah dobile su serije za mlađu publiku.

RTL.hr
07.07.2026 18:00

Novi naslovi hrabro istražuju žanrove od horora do obiteljskih drama, nudeći svjež pogled na odrastanje. Četiri serije posebno su se istaknule: srpski triler 'Blok 27', drama 'U klinču', priča o svijetu influencera 'Samonikli' i slovenska romansa 'Skriveno u raju'.

'Samonikli' i mračna strana slave u digitalnom dobu

Najnoviji dodatak valu tinejdžerskih serija, 'Samonikli', zaranja u svijet društvenih mreža. Priča se vrti oko Swaya, popularnog influencera koji je odrastao u domu za nezbrinutu djecu i sam stvorio svoje bogatstvo. Iza blještavila virtualnog uspjeha krije se osjećaj praznine i lažnih prijateljstava. Kada sazna da je bolestan, Sway donosi radikalnu odluku: povući će se iz javnosti. Organizira natjecanje u kojem je glavna nagrada njegov najvrjedniji posjed – profil s milijunima pratitelja. Serija tako otvara ključna pitanja o identitetu u digitalnom dobu, cijeni slave i potrazi za pravim vrijednostima. "Samonikli" nudi kritički, ali i emotivan pogled na izazove s kojima se suočava generacija odrasla na internetu, istražujući njihovu potragu za autentičnošću. Serija je od danas dostupna na platformi Voyo.

samonikli
samonikli FOTO: Voyo

Blok 27': Srpski 'Stranger Things' s duhom Novog Beograda

'Blok 27' se može opisati kao regionalni odgovor na globalne hitove poput 'Stranger Things', no takva usporedba zanemarila bi njegov jedinstven lokalni identitet. Radnja započinje nestankom tinejdžera Rastka u novobeogradskim blokovima. Suočena s neučinkovitom policijom, njegova sestra blizanka Milica pokreće vlastitu potragu. Uz pomoć prijatelja otkriva nadnaravnu misteriju koja seže desetljećima u prošlost, do vremena izgradnje naselja. Serija, čija je prva sezona imala šest epizoda, vješto spaja elemente horora, trilera i tinejdžerske drame. Beton, mračni podrumi i atomska skloništa Novog Beograda nisu samo pozadina; njegova specifična arhitektura gotovo je zaseban lik koji krije ulaz u zagonetni Blok 27, koji službeno ne postoji. Stvorena je tmurna i napeta priča koja se bavi otuđenim obiteljima i urbanim legendama, pomičući granice domaće produkcije. Serija je dostupna na platformi Voyo.

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Generacijski jaz i potraga za sobom u seriji 'U klinču'

Drugačiji pristup odrastanju nudi srpska obiteljska serija 'U klinču'. Priča prati dvadesetogodišnjeg Aljošu, mladića na životnoj prekretnici zarobljenog između tuđih očekivanja. Njegov otac, bivši boksač, vidi ga kao nasljednika u ringu, ambiciozna majka ima vlastite planove, dok Aljoša potajno sanja o glazbenoj karijeri. 'U klinču' je iskrena priča o prvim ljubavima, napuštanju obiteljskog gnijezda i kompleksnim odnosima, prikazujući izazove s kojima se suočavaju i mladi i njihovi roditelji. Velikoj popularnosti pridonijela je i glumačka postava. Ulogu Aljoše tumači glazbenik Mihajlo Veruović Voyage, dok njegove roditelje glume regionalne zvijezde Nikola Kojo i Branka Katić. Kroz humor i dramu, serija uspješno progovara o univerzalnim temama poput potrage za identitetom, što je rezoniralo s publikom diljem regije. Na platformi Voyo dostupne su sve tri sezone serije.

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Romantika i tajne pod suncem u 'Skrivenom u raju'

Zaokret prema lakšim, ljetnim temama donosi slovenska dramska serija 'Skriveno u raju'. Radnja je smještena u idilični istarski kamp Paradiso, gdje se razvija ljubavna priča Lare i Marka. Njihova veza nailazi na brojne prepreke i tajne koje kriju njihove obitelji i samo okruženje kampa. Iako primarno romantična drama, serija obiluje i elementima spletki i misterija, što je prikovalo publiku uz ekrane. Snimana u Novigradu i Ljubljani, postigla je velik uspjeh u Sloveniji, a popularnost je stekla i u Hrvatskoj, dijelom i zbog postave koja uključuje slovenske i hrvatske glumce. Na platformi Voyo su dostupne obje sezone serije.

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Ova četiri primjera pokazuju vitalnost regionalne produkcije. Od urbanih legendi, preko obiteljskih sukoba i digitalnih iluzija, do ljetnih romansi, kreatori uspješno pronalaze načine da progovore o temama bliskim mladima. Stvarajući autentične priče ukorijenjene u lokalni kontekst, ove serije dokazuju da za kvalitetan i relevantan sadržaj uvijek ima publike.

Voyo Samonikli U klinču Skriveno u raju Blok 27 teen serije
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