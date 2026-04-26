Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
VOYO

Novo zanimanje u Hollywoodu: Tko su koordinatori za intimnost i zašto su ključni za serije poput 'Threesome'

U sjeni pokreta #MeToo, koji je iz temelja potresao filmsku industriju, tiho se rodilo i etabliralo jedno od danas najvažnijih zanimanja na setu - koordinator za intimnost

RTL.hr
26.04.2026 14:00

Iako je njihova uloga postala standard na velikim produkcijama, mnogima je i dalje nepoznanica što točno rade. Njihov je posao osigurati mentalnu, emocionalnu i fizičku sigurnost glumaca tijekom snimanja intimnih scena, a njihova je stručnost bila presudna i na setu provokativne švedske serije 'Threesome', Koja je od ponedjeljka 27. travnja dostupna na platformi Voyo.

Što je zapravo koordinator za intimnost?

Koordinator za intimnost educirani je profesionalac koji djeluje kao posrednik između redatelja i glumaca. Njihov je zadatak pomoći u planiranju, koreografiranju i sigurnom izvođenju scena koje uključuju golotinju, simulirani seks ili bilo koji drugi oblik intimnosti. U prošlosti, takve su scene bile prepuštene redateljima i samim glumcima, što je nerijetko dovodilo do neugodnih, pa i traumatičnih iskustava.

Threesome FOTO: Voyo

Jedan od najpoznatijih primjera je onaj glumice Marije Schneider, koja je nakon snimanja filma Posljednji tango u Parizu' iz 1972. godine izjavila da se osjećala poniženom i pomalo silovanom' jer je redatelj, u dogovoru s Marlonom Brandom, bez njezinog znanja u scenu uveo elemente koji nisu bili u scenariju. Takve su prakse danas, zahvaljujući koordinatorima za intimnost, nezamislive.

Slično kao što kaskaderski koordinatori osmišljavaju i osiguravaju scene borbe kako bi bile uvjerljive, ali i sigurne za izvođače, koordinatori za intimnost koreografiraju svaki dodir i pokret. Time se eliminira siva zona improvizacije, glumcima se pruža osjećaj sigurnosti i omogućuje im se da se u potpunosti posvete svojoj izvedbi, znajući da su njihove granice unaprijed dogovorene i poštovane. Njihova uloga nije cenzura, već stvaranje sigurnog prostora u kojem se umjetnička vizija redatelja može ostvariti bez ugrožavanja dobrobiti glumaca.

Threesome FOTO: Voyo

Sigurnost i povjerenje na setu serije 'Threesome'

Koliko je ova uloga ključna, najbolje pokazuje primjer švedske serije 'Threesome'. Radnja prati mladi par, Davida i Siri, koji žive u Londonu i čija se dugogodišnja veza nađe na kušnji nakon što jedne pijane noći završe u krevetu s francuskom studenticom umjetnosti Camille. Serija sirovo i iskreno istražuje posljedice te odluke, a s obzirom na temu, obiluje intimnim i emocionalno zahtjevnim scenama.

Na snimanju su bile angažirane dvije koordinatorice za intimnost, Elisabeth Marjanovic Cronvall i Marta Dauliute. Glavna glumica, Matilda Källström, koja tumači lik Siri, u jednom je intervjuu istaknula koliko je njihova prisutnost bila presudna. "Bila sam svjesna da će biti puno scena seksa i psihički sam se pripremala za to. Apsolutno najvažnija stvar je povjerenje koje imate u redatelja. Lisa Linnertorp je fenomenalna i njezina vizija mi je dala hrabrost", rekla je Källström i dodala: "Ne bih ovo mogla napraviti bez naših koordinatorica za intimnost. Učinile su da se osjećam sigurno i podržano tijekom cijelog procesa."

Threesome FOTO: Voyo

Prije samog snimanja, glumci su s koordinatoricama i redateljicom detaljno prolazili kroz svaku scenu, uvježbavajući pokrete i dogovarajući granice. Taj je pristup stvorio atmosferu međusobnog poštovanja i povjerenja, što je glumcima omogućilo da se bez straha prepuste ranjivosti koju su njihove uloge zahtijevale.

Serija 'Threesome' nudi autentičan i beskompromisan pogled na ljubav, požudu i nesigurnost u modernim vezama. Upravo zahvaljujući pedantnom radu koordinatora za intimnost, teške i emotivne scene prikazane su na uvjerljiv način koji gledatelja uvlači u priču, a sve to možete pogledati na streaming platformi Voyo od ponedjeljka 27. travnja.

voyo Threesome
