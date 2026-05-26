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Od nerazdvojnih prijateljica do potpunih stranaca: Što je uništilo odnos zvijezda 'Love Islanda'?

Bile su duo koji je osvojio srca mnogih, simbol ženskog prijateljstva koje je djelovalo snažnije od bilo koje prolazne romanse u vili. Kaylor Martin i Olivia "Liv" Walker, zvijezde šeste sezone američkog 'Love Islanda', napustile su show kao nerazdvojne prijateljice čija je veza obećavala trajati dugo nakon što se kamere ugase. No, umjesto zajedničkih avantura, javnost je u spin-offu 'Love Island: Beyond The Villa' svjedočila bolnom i javnom raspadu njihovog odnosa, ostavljajući fanove u šoku i s pitanjem - što je pošlo po zlu?

RTL.hr
26.05.2026 17:00

Nakon završetka snimanja, njihova je bliskost djelovala čvršće no ikad. Liv, koja je iz Australije, provela je zimu 2024. godine živeći s Kaylorinom obitelji u Pennsylvaniji dok se prilagođavala životu u Americi. To razdoblje bilo je ispunjeno sretnim uspomenama. Kaylor se kroz smijeh prisjećala kako bi njezin otac zadirkivao da je Liv "bolja kći" od nje dok je prala suđe, a Liv je s oduševljenjem pamtila svoje prvo iskustvo s pravim snijegom. "Bilo mi je nevjerojatno koliko se zapravo smočiš igrajući se na snijegu!" podijelila je Liv. Djevojke su čak pokrenule zajednički YouTube kanal "BLND MMNTS", a fanovi su bili uvjereni da prate početak dugogodišnjeg prijateljstva. No, idila je bila kratkog vijeka.

Kaylor i Liv, Love Island USA
Kaylor i Liv, Love Island USA FOTO: Voyo

Male laži i prve pukotine u odnosu

Problemi su počeli tinjati ispod površine. U prvoj epizodi 'Love Island: Beyond The Villa', Kaylor je otkrila da se mjesecima osjećala udaljeno od Liv i da je njezino ponašanje postalo "sumnjivo". Niz incidenata narušio je njezino povjerenje. Prvi se odnosio na kameru koju im je jedan brend poslao za zajednički posao, a Kaylor je tvrdila da joj je Liv lagala u vezi s tim. Potom je uslijedila situacija oko priprema za snimanje, gdje je Liv navodno rekla da se neće profesionalno šminkati i frizirati, da bi se na setu pojavila potpuno sređena, zbog čega se Kaylor osjećala izigrano.

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Konačni udarac bio je osjećaj isključenosti iz Livinog novog života. Kaylor je preko Snapchata saznala da je Liv jedne večeri izašla s njihovim prijateljom iz vile Kendallom i svojim novim dečkom, misterioznim sportašem, iako joj je prethodno rekla da su planovi otkazani. "Boli me jer se osjećam izostavljeno", priznala je Kaylor pred kamerama. "Nedostaje mi moja nevjerojatna najbolja prijateljica."

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Svađa pred kamerama i bolan kraj

Frustracije su kulminirale na zabavi na krovu, gdje je Kaylor odlučila otvoreno suočiti Liv s njezinim osjećajima. Njihova javna svađa šokirala je i ostale sudionike i gledatelje. Unatoč Livinim isprikama i objašnjenjima da se radilo o nesporazumima, šteta je već bila učinjena. Razgovor je završio Livinim suzama i Kaylorinim bijesnim odlaskom. "Ja sam vrlo odana prijateljica, a kad osjetim da mi se ta energija ne uzvraća, to me povrijedi", objasnila je Kaylor.

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Pokušaji pomirenja bili su neuspješni. Njihova kolegica JaNa Craig organizirala je ručak kako bi im pomogla riješiti probleme, no razgovor je ponovno postao napet. Liv je optužila Kaylor da ni ona nije bila tu za nju kad joj je trebala podrška tijekom svađe s dečkom, dok je Kaylor ponovila da joj je povjerenje uništeno. U siječnju 2026. godine, Kaylor je u jednom podcastu potvrdila da je prijateljstvu došao kraj. Iako će, kako kaže, "uvijek imati puno ljubavi za nju", njihov je odnos završen. Opisala je da su u kontaktu tek toliko da su "srdačne" jedna prema drugoj, ali da ne komuniciraju i da su na društvenim mrežama postale tek "ghost followeri".

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