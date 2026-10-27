Od razmaženog bogataša do običnog sluge! Miloš Biković u hit-komediji koju možete pogledati na platformi Voyo

Ova komedija osvojila je rusku publiku i postala pravi kinohit. Film je 2020. godine oborio rekorde gledanosti u Rusiji, a pogledalo ga je više od 11 milijuna gledatelja

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Navikao je na luksuz, novac i život bez odgovornosti, no jedna neobična lekcija potpuno će mu promijeniti svakodnevicu. Popularna komedija 'Sluga' s Milošem Bikovićem dostupna je na platformi Voyo. Što se dogodi kada mladiću koji je cijeli život imao sve odjednom oduzmete baš svaku privilegiju? Upravo se u takvoj situaciji nalazi Griša, glavni junak popularne ruske komedije 'Sluga', koju je režirao Klim Shipenko. U glavnoj ulozi gledamo poznatog srpskog glumca Miloša Bikovića, koji utjelovljuje razmaženog bogataškog sina naviknutog na život bez pravila.

Potpuno druga stvarnost

Griša je mladić kojem novac otvara sva vrata, a njegove želje uvijek su na prvome mjestu. Međutim, njegovo neodgovorno ponašanje toliko izmakne kontroli da njegov otac odluči poduzeti drastične mjere. Nakon pomno inscenirane nesreće Griša se budi uvjeren da se nalazi u Rusiji 19. stoljeća. Umjesto skupih automobila, mobitela i života u izobilju, dočekuje ga stvarnost u kojoj mora raditi, slušati druge i prvi put preuzeti odgovornost za vlastite postupke.

icon-expand icon-close icon-close Sluga, Voyo FOTO: Voyo

Odjednom postaje sluga!