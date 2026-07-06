Od vrha do dna: život Lancea Armstronga ispričan kroz filmove

Ona govori o čovjeku koji je bio i heroj i prevarant, inspiracija milijunima oboljelih od raka i arhitekt najsofisticiranijeg doping programa ikad viđenog. Njegov dramatičan život, od zvjezdanog uspona do sramotnog pada, postao je neiscrpna tema za filmaše, a dva ključna djela - igrani film 'Lance Armstrong: Uspon i pad' i dokumentarac 'Lance' - nude dubok i uznemirujuć uvid u psihu i nasljeđe američkog biciklista.

Od pobjednika nad rakom do simbola prevare

Lance Armstrong, rođen 1971. u Teksasu, karijeru je započeo kao triatlonac prije nego što se 1992. u potpunosti posvetio biciklizmu. Njegov put prema vrhu brutalno je prekinut 1996. godine dijagnozom raka testisa u uznapredovalom stadiju, koji se proširio na pluća i mozak. Unatoč minimalnim šansama za preživljavanje, Armstrong se nakon agresivnog liječenja ne samo oporavio, već i vratio sportu na način koji je nadahnuo svijet. Osnovao je zakladu 'Livestrong' i postao globalni simbol nade. Vrhunac njegove karijere bio je osvajanje rekordnih sedam uzastopnih naslova na Tour de Franceu, od 1999. do 2005. godine. Ipak, tijekom cijelog tog vremena pratile su ga glasine o dopingu. Godinama ih je odlučno negirao, gradeći imidž čistog sportaša koji je pobijedio nemoguće. Istina je izašla na vidjelo 2012. godine, kada je Američka antidopinška agencija (USADA) objavila iscrpan izvještaj, nazvavši njegov timski doping program 'najsofisticiranijim u povijesti sporta'. Svi su mu naslovi oduzeti, a uslijedila je doživotna zabrana natjecanja. U siječnju 2013., u intervjuu s Oprom Winfrey, Armstrong je konačno priznao sve.

icon-expand Lance Armstrong prebolio je rak testista FOTO: pixsell

Dramatizacija sustavne laži u filmu 'Lance Armstrong: Uspon i pad'

Biografski film 'Lance Armstrong: Uspod i pad' redatelja Stephena Frearsa iz 2015. godine, dostupan na platformi Voyo pod nazivom 'Pad legende', nudi dramatizirani prikaz Armstrongove vladavine. Ulogu Armstronga maestralno je odigrao Ben Foster, koji se za ulogu pripremao uzimajući doping kako bi što vjernije dočarao fizičke i psihičke posljedice. Film je temeljen na knjizi 'Sedam smrtnih grijeha' novinara Davida Walsha, kojeg u filmu glumi Chris O'Dowd. Upravo je Walshova perspektiva ključna; pratimo njegovu dugogodišnju i mukotrpnu istragu, sumnju u Armstrongove nadljudske uspjehe i borbu da dokaže istinu u vrijeme kada je cijeli svijet slavio američkog biciklista kao heroja. Film detaljno prikazuje logistiku dopingiranja, ulogu liječnika Michelea Ferrarija i pritisak koji je Armstrong vršio na svoje suvozače.

icon-expand lance armstrong FOTO: RTL

Ispovijest bez kajanja u dokumentarcu 'Lance'