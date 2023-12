Omiljeni zagorski chef Tomislav Špiček nekad i sad: Pogledajte kako je izgledao prije deset godina

"Nikad mi nije bio problem raditi emisiju, uvijek mi je to lijepo i veseli me svako novo snimanje. Međutim, kad se prikazuje na ekranima, gotovo nigdje ne mogu otići, a da me ne zaustave ljudi i ne komentiraju emisiju i mene. Prilaze mi kao da me poznaju od ranije i pitaju za savjete, recepte, ali nađe se i pokoja kritika ili primjedba. No s tim se treba naučiti nositi i to je u redu, samo treba biti spreman na razne situacije. Kroz godine se naučiš da će te zaustaviti deset kumica uvijek kad ideš na plac", rekao je uoči emitiranja posljednje sezone. Javnost je zabrinuo prije nekoliko godina kada je radeći u zagrebačkom restoranu bio u predinfarktnom stanju, no na sreću, sve je bilo uredu. Otada pazi na prehranu, više se kreće i pokušava ne biti pod stresom...

