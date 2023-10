On ima betone od udaraca, a na KSW-u najavljuje spektakl! Darko Stošić za RTL.hr: 'Očekujem pobjedu'

Na priredbi će se boriti dva velika prijatelja, Ivan Erslan (13-2-0) i Darko Stošić. Naš Ivan, u jednoj od najvažnijih borbi večeri, za protivnika ima Rafaa Haratyka (16-5-2), a Stošić će se u glavnoj borbi večeri boriti protiv Michala Martineka (10-4-0). Prvi put je to bilo na KSW priredbi rednog broja 61 u Poljskoj (Gdask/Sopot) 6. svibnja 2021. Tada su i Erslan i Stošić bili uspješni. Stošić je u prvoj rundi nokautirao Kitu, a Ivan je isto u prvoj slavio nokautom protiv Mysiala. Borilački spektakl ne propustite na platformi Voyo.

Na KSW 87 eventu vas čeka Martinek. Koja su vaša očekivanja?

Očekivanja su da pobijedim i da odnesem još jednu pobjedu i ako je to moguće da to bude prekid. Bio bi to peti prekid od sedam borbi u KSW-u.

Imate pet uzastopnih pobjeda u KSW-u. Smatrate li se nedodirljivim u teškoj kategoriji?

U teškoj kategoriji sam prvi izazivač. Samim time sam jedan od dvojice najboljih. Najbolji je De Fries, koji je šampion, a nadam se da ću uskoro biti ja taj koji će biti najbolji.

KSW je jako narastao kao organizacija. Kako sad gledate na to i je li ona vaša budućnost?

Drži svoj standard i najbolja organizacija u Europi koja redovno ima evente. Ima svoju bazu obožavatelja, koja u svakom trenutku može napuniti stadion. Jako sam zadovoljan i drago mi je da sam dio te organizacije.

Vi i Ivan Erslan ste prijatelji, i to veliki. Kako je s njim sparirati?

Prije svega smo dobri prijatelji, on se bori u polu teškoj, a ja u teškoj kategoriji. Pomažemo jedan drugome koliko možemo, a naravno, uvijek je potrebno biti obazriv. Jedan i drugi se borimo, borimo se za svoje obitelji i to nam je izvor prihoda. On i ja želimo dati maksimum u svakom treningu i sparingu i tu treba biti pažljiv. Znamo zajedno trenirati.

Erslan nam je svojedobno rekao kako najjače udarate od svih s kojima je radio. Komentar te konstatacije?

Drago mi je i hvala mu na tom komplimentu. Kažu da imam težak udarac i da udaram jako. Čak je i Hill, koji je šampion polu teške kategorije, kod Joea Rogana rekao kako sam ga ja udario najjače ikada. To mi imponira, ne mogu biti lažno skroman i to je nešto što obilježava moju borbu. Jako udarci, nokauti...

