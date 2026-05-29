Ona ima lice i tijelo koje je zaludilo svijet! Upoznajte Olandriu iz 'Love Islanda'

Olandria je nakon 'Love Island USA' postala prava zvijeuda

29.05.2026 14:00

Olandria Carthen, samoprozvana 'Bama Barbie' iz Alabame, ušla je u američki 'Love Island' bez ikakvog manekenskog iskustva. Manje od godinu dana kasnije, njezino se ime spominje uz bok najvećih modnih kuća, a lice joj krasi stranice kultnog časopisa Sports Illustrated. Njezin put od reality zvijezde do ozbiljnog imena u modnoj industriji priča je o strategiji, otpornosti i redefiniranju slave stečene na malim ekranima.

Fenomen "Nicolandria" i glas generacije

U sedmoj sezoni showa 2025. godine, Olandria je brzo postala miljenica publike. Njezina veza s Nicom Vansteenbergheom, prozvana "Nicolandria", postala je kulturni fenomen i dovela ih je do finala, gdje su osvojili drugo mjesto. Osim ljubavne priče, privukla je pažnju otvorenim razgovorima o važnosti reprezentacije tamnoputih žena u medijima. Po izlasku iz vile suočila se s online kritikama, no naučila se nositi s pritiskom. "Svijet vidi samo montiranu verziju," izjavila je, objašnjavajući razliku između proživljenog iskustva i onoga što je prikazano na televiziji.

Munjevit proboj u svijet visoke mode

Iako modna industrija s rezervom gleda na reality zvijezde, Olandrijin proboj bio je munjevit. Samo tjednima nakon showa debitirala je na Tjednu mode u New Yorku za dizajnera Sergija Hudsona, što je bio jasan signal da je industrija prepoznaje. Uslijedilo je partnerstvo s dizajnerom Brandonom Blackwoodom, koji ju je podržavao dok su joj vrata drugih brendova bila zatvorena. Suradnja je kulminirala zajedničkom kolekcijom torbica. Njezina strategija uključivala je i nošenje kreacija manjih dizajnera, čime im je davala vidljivost i gradila vlastiti kredibilitet.

Debi u Sports Illustratedu

Vrhunac uspjeha stigao je u ožujku 2026. objavom da je Olandria novo lice prestižnog izdanja Sports Illustrated Swimsuit. Fotografije snimljene na Floridi prikazuju je u prepoznatljivom izdanju s mokrom bijelom majicom te u odvažnim kupaćim kostimima. Uvjeti na snimanju bili su iznimno teški, s temperaturom od samo tri Celzijeva stupnja. Unatoč hladnoći ušla je u vodu, pokazavši iznimnu profesionalnost dok ju je ekipa između kadrova grijala dekama. Ovaj angažman, koji je nazvala "najvećom tajnom koju je čuvala", zacementirao je njezin status zvijezde u usponu.

Od diplome iz logistike do suradnji s brendovima poput Yves Saint Laurenta, Olandria Carthen je dokazala da se granice između realityja i visoke mode mogu srušiti.

