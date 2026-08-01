Osvojila je gledatelje na prvu: Napetu ratnu dramu 'Vrijednost života' gledajte na platformi Voyo

Priča o švedskim UN-ovim vojnicima u ratnoj Bosni devedesetih brzo je privukla gledatelje pred ekrane, a reakcije publike potvrđuju da je riječ o projektu koji drži pažnju od prve do zadnje epizode

Ako tražite seriju koju ćete pogledati u jednom dahu, 'Vrijednost života' trenutno je jedan od najpopularnijih izbora. Otkako je stigla na streaming platformu Voyo, ova skandinavska dramska serija privukla je veliku pozornost publike i brzo prikupila brojne pozitivne reakcije gledatelja koji su je već zavoljeli. Surova, emotivna i iznimno realistična radnja ne uljepšava teške povijesne okolnosti, što je očito rezoniralo s gledateljima u potrazi za kvalitetnim i ozbiljnim sadržajem.

icon-expand Amar Bukvić, Vrijednost života FOTO: Voyo

Radnja koja vas odmah uvlači u priču

Serija se bavi švedskim mirovnjacima UN-a koji tijekom ratnih devedesetih stižu u kamp Valhall na sjeveru Bosne i Hercegovine. Mladi vojnici na teren dolaze s najboljim namjerama i željom da pomognu, no ubrzo se suočavaju s kaotičnom stvarnošću, teškim odlukama i moralnim dilemama u kojima granica između dobrog i lošeg često nije jasna. Upravo je taj bezuljepšani prikaz ljudskih sudbina u ekstremnim uvjetima ono što je osvojilo gledatelje. Umjesto klasične akcijske drame, serija donosi fokus na unutarnje borbe likova, napetost na terenu i teške posljedice ratnog stanja.

icon-expand Vrijednost života FOTO: Viaplay

Vrhunska europska produkcija i jaka glumačka ekipa

Iza ove hvaljene serije, koja je svoju premijeru imala na Sarajevo Film Festivalu, stoji poznata švedska produkcijska kuća Yellow Bird u koprodukciji s europskom mrežom ARTE France i Viaplayom. Uz sjajnu skandinavsku glumačku postavu, ulogu u seriji ostvario je i poznati domaći glumac Amar Bukvić, koji je još jednom pokazao sjajno snalaženje u velikim međunarodnim projektima. Spoj vrhunskog produkcijskog standarda, kvalitetnog scenarija i dojmljive glume osigurao je seriji status novog hita na streaming sceni.

icon-expand Vrijednost života FOTO: Viaplay