Osvojila je milijune fanova! Tko je lijepa glumica iz nove turske serije 'Tvoja duša ne čuje'?

Na platformu Voyo ovog je ponedjeljka stigla nova uzbudljiva turska serija 'Tvoja duša ne čuje', a u glavnoj ženskoj ulozi je Burcu Özberk. Burcu (35) je već godinama jedna od najtraženijih zvijezda u svijetu turskih serija.

Rođena je u prosincu 1989. u Eskiehiru, a ljubav prema umjetnosti otkrila je još u djetinjstvu, najprije kroz glazbu i sviranje violine. Ipak, put ju je odveo u glumu, pa je diplomirala kazalište na Hacettepe University State Conservatoryju. Prvi put smo je mogli vidjeti u povijesnoj hit-seriji Sulejman Veličanstveni 2013. godine, u kojoj je utjelovila Huricihan Sultan.

Popularnost joj je naglo porasla dvije godine kasnije, kada je zaigrala Nazl Ylmaz u seriji 'Djevojke sunca' koja je također dostupna na platformi Voyo. Osim serija 'Tvoja duša ne čuje' i 'Djevojke sunca', na platformi Voyo je možete gledati i u seriji 'Ljubavna zamka'. Kroz svoju karijeru koju je započela 2012. godine, Burcu je osvojila i bila nominirana za nekoliko nagrada, uključujući nagrade Zlatni leptir te nagrade International Izmir Film Festivala. Turska glumica, koja živi i radi u Istanbulu, ponosna je na svoju vjeru i religiju. Kao muslimanka, njezino ime, Burcu, nosi i islamsko značenje: "žena s ugodnim mirisom".

Burcu svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti. Neko vrijeme bila je u vezi s kolegom Alperenom Duymazom, no danas se smatra da je single. Unatoč tome što ne dijeli previše intimnih detalja, izuzetno je popularna na društvenim mrežama – njezin Instagram profil prati gotovo 11 milijuna ljudi. Inače, 'Tvoja duša ne čuje' je napeta, seksi i komična serija koja donosi nevjerojatnu priču o ljubavi, izdaji i opasnim igrama koje nadmašuju sve granice. Onur Karasu, mladi i uspješni agent tajne službe, postavljen je na zadatak da razotkrije mračne poslove Civana Korala, moćnog vlasnika turske kompanije za nakit. Kako bi došao do dokumenata koji povezuju Civana s kriminalnom organizacijom, Onur se zaljubljuje u Civanu sestru, Hilal, koja je njegova slaba točka.

No, kad sazna da Civan planira preseljenje u inozemstvo, Onur donosi iznenadnu odluku – zaručiti se s Hilal kako bi ušao u njen dom i došao do dragocjenih dokumenata. Njegov plan postaje sve kompliciraniji kad se u priču uključuje Ece, koju glumi Burcu, Hilalina bliska prijateljica. Dva suprotna svijeta sudaraju se kad Onur i Ece, odjednom neprijatelji, moraju surađivati, unatoč tome što je njihova povezanost daleko od jednostavne. Ako tražite novu uzbudljivu seriju seriju, 'Tvoja duša ne čuje' pravo je ljetno osvježenje koje možete pratiti ekskluzivno na platformi Voyo.

