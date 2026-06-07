Osvojile su publiku i zavladale internetom, ali samo je jedna pronašla ljubav: Gdje su danas Sharkira, Toni i Yasmin iz 'Love Islanda'?

Trio je slavu stečenu na Mallorci iskoristio za izgradnju impresivnih karijera. Njihova autentična povezanost i duhoviti komentari donijeli su im zajednički editorijal za prestižni časopis i-D, dok Yasmin gradi karijeru u modnoj industriji. Vrhunac uspjeha je voditeljska uloga u novom popratnom showu 'Love Island: The Debrief', noćnom Podcastu gdje analiziraju događanja iz vile pružajući svoje britke i necenzurirane komentare.

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Iako je njihovo prijateljstvo ostalo čvrsto, ljubavne priče iz vile imale su različite sudbine. Od finalistica, jedino je veza Shakire Khan preživjela test stvarnog svijeta. Ona i Harry Cooksley i dalje su u sretnoj vezi te su nedavno započeli zajednički život. Shakira je potvrdila da je "jako sretna" i da im veza "cvjeta".

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S druge strane, pobjednici Toni Laites i Cach Mercer razišli su se u ožujku 2026. Toni, prva Amerikanka koja je pobijedila u showu, sada se fokusira na karijeru u Velikoj Britaniji i humanitarni rad. Trećeplasirana Yasmin Pettet i njezin partner Jamie Rhodes prekinuli su nedugo nakon izlaska iz vile, a Yasmin sada uživa u samačkom životu.

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