Osvojile su publiku i zavladale internetom, ali samo je jedna pronašla ljubav: Gdje su danas Sharkira, Toni i Yasmin iz 'Love Islanda'?

Trio je slavu stečenu na Mallorci iskoristio za izgradnju impresivnih karijera. Njihova autentična povezanost i duhoviti komentari donijeli su im zajednički editorijal za prestižni časopis i-D, dok Yasmin gradi karijeru u modnoj industriji. Vrhunac uspjeha je voditeljska uloga u novom popratnom showu 'Love Island: The Debrief', noćnom Podcastu gdje analiziraju događanja iz vile pružajući svoje britke i necenzurirane komentare.
Test ljubavi izvan vile
Iako je njihovo prijateljstvo ostalo čvrsto, ljubavne priče iz vile imale su različite sudbine. Od finalistica, jedino je veza Shakire Khan preživjela test stvarnog svijeta. Ona i Harry Cooksley i dalje su u sretnoj vezi te su nedavno započeli zajednički život. Shakira je potvrdila da je "jako sretna" i da im veza "cvjeta".
S druge strane, pobjednici Toni Laites i Cach Mercer razišli su se u ožujku 2026. Toni, prva Amerikanka koja je pobijedila u showu, sada se fokusira na karijeru u Velikoj Britaniji i humanitarni rad. Trećeplasirana Yasmin Pettet i njezin partner Jamie Rhodes prekinuli su nedugo nakon izlaska iz vile, a Yasmin sada uživa u samačkom životu.
'Love Island UK' ne propustite pogledati na platformi Voyo.
A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.