Ovdje vam i najbolji prijatelj može lagati u lice: 'Traitors: Srbija' čeka vas na Voyo

Što se dogodi kada dvadeset potpunih stranaca zatvorite na isto mjesto, među njih ubacite nekoliko osoba čiji je zadatak lagati svima ostalima i ponudite im nagradu do 50 tisuća eura? Dobijete 'Traitors: Srbija', show u kojem je možda najveća pogreška vjerovati osobi koja sjedi pokraj vas

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Srpska verzija globalno popularnog formata 'The Traitors' stigla je na Voyo, a već od samog početka postaje jasno da ovo nije klasičan show. Ovdje fizička snaga nije dovoljna, prijateljstva ne moraju značiti baš ništa, a osoba kojoj najviše vjerujete mogla bi upravo biti ona koja vas želi izbaciti iz igre. Među natjecateljima skrivaju se Zaverenici, čiji je zadatak ostati neotkriveni i potajno eliminirati Odane. Ostali igrači moraju promatrati ponašanje ljudi oko sebe, prepoznavati laži, povezivati detalje i pokušati otkriti tko cijelo vrijeme igra dvostruku igru.

icon-expand icon-close icon-close Traitors Srbija FOTO: Voyo

Upravo tu počinje prava psihološka igra. Je li netko previše tih zato što nešto skriva ili je samo povučen? Zašto je netko odjednom promijenio mišljenje? Je li savez koji se upravo stvorio iskren ili je dio puno većeg plana? Gotovo svaka rečenica i svaki pogled mogu postati razlog za sumnju. Posebno napeti trenuci stižu za okruglim stolom. Ondje natjecatelji otvoreno iznose svoje sumnje i pokušavaju iz igre izbaciti osobu za koju vjeruju da je Zaverenik. Problem je samo jedan – mogu potpuno pogriješiti i eliminirati jednog od svojih. Upravo se to pitanje provlači kroz cijelu igru: koliko dobro zapravo možete procijeniti osobu koju ste tek upoznali?

icon-expand Traitors Srbija FOTO: Voyo