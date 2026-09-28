Ovdje vam i najbolji prijatelj može lagati u lice: 'Traitors: Srbija' čeka vas na Voyo

Srpska verzija globalno popularnog formata 'The Traitors' stigla je na Voyo, a već od samog početka postaje jasno da ovo nije klasičan show. Ovdje fizička snaga nije dovoljna, prijateljstva ne moraju značiti baš ništa, a osoba kojoj najviše vjerujete mogla bi upravo biti ona koja vas želi izbaciti iz igre.
Među natjecateljima skrivaju se Zaverenici, čiji je zadatak ostati neotkriveni i potajno eliminirati Odane. Ostali igrači moraju promatrati ponašanje ljudi oko sebe, prepoznavati laži, povezivati detalje i pokušati otkriti tko cijelo vrijeme igra dvostruku igru.
Upravo tu počinje prava psihološka igra. Je li netko previše tih zato što nešto skriva ili je samo povučen? Zašto je netko odjednom promijenio mišljenje? Je li savez koji se upravo stvorio iskren ili je dio puno većeg plana? Gotovo svaka rečenica i svaki pogled mogu postati razlog za sumnju.
Posebno napeti trenuci stižu za okruglim stolom. Ondje natjecatelji otvoreno iznose svoje sumnje i pokušavaju iz igre izbaciti osobu za koju vjeruju da je Zaverenik. Problem je samo jedan – mogu potpuno pogriješiti i eliminirati jednog od svojih. Upravo se to pitanje provlači kroz cijelu igru: koliko dobro zapravo možete procijeniti osobu koju ste tek upoznali?
Već u drugoj epizodi igra postaje ozbiljnija. Zaverenici izvršavaju svoje prvo ubojstvo", prvi natjecatelj napušta igru nakon okruglog stola, a novi izazovi dodatno testiraju odnose koji su se tek počeli stvarati.
Kroz ovu igru laži, savezništava i sumnji natjecatelje vodi glumica Jelena Gavrilović, dok misteriozno okruženje dodatno pridonosi atmosferi u kojoj nitko ne može biti potpuno siguran kome vjerovati.
Format 'The Traitors' već je osvojio publiku u više od 30 zemalja, kao i brojne televizijske nagrade, a njegova je čar upravo u tome što u igru uvlači i gledatelja. Dok natjecatelji stvaraju svoje teorije, teško je ne početi raditi isto pred ekranom – pratiti svaki pogled, tražiti pogrešku u nečijoj priči i pokušavati zaključiti tko govori istinu.
Jer u 'Traitors: Srbija' jedno pravilo vrijedi od samog početka – sumnjaj u sve i ne vjeruj nikome. Prve dvije epizode showa 'Traitors: Srbija' već su dostupne ekskluzivno na platformi Voyo, a nova epizoda stiže svakog petka.