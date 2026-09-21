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Ovo nije običan reality! 'Traitors: Srbija' stigao na Voyo, a pravilo je samo jedno – ne vjerujte nikome

Zaboravite na reality showove u kojima je dovoljno biti najbrži, najjači ili najpopularniji. U 'Traitors: Srbija' najveća prednost može biti upravo to da najbolje lažete – ili da prvi prepoznate onoga tko to radi

RTL.hr
21.09.2026 17:00

Na Voyo je stigla srpska verzija svjetskog hita 'The Traitors', formata koji je osvojio publiku u više od 30 zemalja. Premisa je jednostavna, ali brutalno dobra: 20 nepoznatih natjecatelja ulazi u dvor i kreće u borbu za nagradu do 50 tisuća eura. Problem? Među njima se skrivaju Zaverenici, čiji je zadatak potajno iz igre izbacivati Odane.

I tu počinje prava igra.

Odani moraju otkriti tko ih cijelo vrijeme vara, dok Zaverenici moraju lagati dovoljno uvjerljivo da nitko ne posumnja u njih. Savezništva se stvaraju i raspadaju, jedna pogrešna riječ može nekoga učiniti glavnim sumnjivcem, a osoba kojoj najviše vjerujete možda upravo planira vaš odlazak.

Traitors Srbija
Traitors Srbija FOTO: Voyo

Zato je 'Traitors' puno više od klasičnog realityja. U njemu se miješaju psihološka igra, strategija, manipulacija i dobra stara paranoja. Dok natjecatelji analiziraju svaki pogled i svaku rečenicu, vrlo brzo ćete isto početi raditi i vi ispred ekrana. Tko glumi? Tko je iskreno zbunjen? Tko namjerno usmjerava sumnju na nekog drugog? I ono najvažnije – biste li vi prepoznali izdajnika da sjedite s njim za istim stolom?

Već u prvoj epizodi prve odluke izazivaju nepovjerenje, dok misija na jezeru testira suradnju i snalažljivost natjecatelja. Kako kreću prve sumnje i optužbe, postaje jasno da u ovoj igri nije dovoljno pobjeđivati u izazovima – morate znati i kome možete vjerovati.

Kroz igru gledatelje vodi glumica Jelena Gavrilović, a format koji spaja reality, društvenu igru i elemente psihološkog trilera već je postao međunarodni fenomen.

Ako volite igre poput Mafije ili Werewolfa, misterije u kojima pokušavate otkriti krivca prije svih ostalih ili jednostavno realityje u kojima se situacija može potpuno preokrenuti jednom rečenicom – ovo bi vrlo lako mogla postati vaša nova opsesija.

Prva epizoda 'Traitors: Srbija' dostupna je odmah na platformi Voyo.

traitors srbija voyo
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