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Palestinka zaludila svijet i postala lice najskandaloznijeg 'Love Islanda' dosad: Priča o Hudi Mustafi

Sedma sezona američkog showa 'Love Island' iznjedrila je jednu od najkontroverznijih natjecateljica u povijesti. Huda Mustafa, 24-godišnja fitness trenerica i samohrana majka palestinskog podrijetla, postala je fenomen o kojem se priča, žena koja je polarizirala gledatelje i dominirala sezonom svojom eksplozivnom osobnošću. Njezin put u vili bio je sve samo ne miran, obilježen svađama, suzama i dramom koja ju je pretvorila u zvijezdu, ali i metu

RTL.hr
25.05.2026 17:00

Od prvog dana ulaska u luksuznu vilu na Fidžiju, Huda je pokazala da je došla igrati igru po svojim pravilima. Odmah se povezala s Jeremiahom Brownom, a njihova je veza u prvim tjednima postala središnja točka showa. No, idila nije dugo trajala. Hudina ljubomorna crta i potreba za stalnom potvrdom brzo su isplivale na površinu, pretvarajući odnos u disfunkcionalnu sagu. Zahtijevala je potpunu predanost, a njezino je ponašanje postajalo sve posesivnije.

Huda, Love Island
Huda, Love Island FOTO: Voyo

Njezini ljubomorni ispadi postali njezin zaštitni znak, a sustanari i gledatelji su njezino ponašanje počeli doživljavati kao zabrinjavajuće, na granici s toksičnim, što joj je priskrbilo nadimak "Uragan Huda". Situacija je eskalirala do te mjere da je Amerika u glasovanju odlučila razdvojiti toksični par, što je Hudu ostavilo bijesnom i slomljenom, a njezini emocionalni ispadi postali su još intenzivniji.

Huda, Love Island
Huda, Love Island FOTO: Voyo

Izolirana u kući

Dok je u vili njezino ponašanje stvaralo neprijateljsko okruženje i dovodilo do izolacije od strane drugih natjecatelja, izvan zidova showa događalo se nešto potpuno suprotno. Huda je postala internetska senzacija. Njezina popularnost na društvenim mrežama eksplodirala je, a broj pratitelja na Instagramu i TikToku rastao je u milijunima, nadmašivši sve ostale sudionike sezone. Stvorila se strastvena baza obožavatelja, poznata kao "Huda HQ", koja je u njoj vidjela autentičnu i beskompromisnu ženu koja se ne boji pokazati svoje sirove emocije. Gledatelji su bili oštro podijeljeni. Dok su jedni na društvenim mrežama pozivali produkciju da je ukloni iz showa zbog "zastrašujućeg" ponašanja, drugi su je branili, tvrdeći da je njezina drama upravo ono što sezonu čini gledljivom.

Huda, Love Island
Huda, Love Island FOTO: Instagram

Život nakon showa i neočekivani glazbeni zaokret

Unatoč svemu, Huda je u vili ostala do samog kraja, a nakon izlaska suočila se sa svojom novostečenom slavom. U intervjuima je priznala svoje emocionalne slomove, ali je istaknula kako se u vili često osjećala kao žrtva bullyinga od strane drugih natjecatelja. Ipak, naglasila je da ne žali ni za čim i da je kroz to iskustvo puno naučila o sebi. Njezina sposobnost da izdrži kritike i ostane vjerna sebi pretvorila ju je u jednu od najboljih reality TV negativki posljednjih godina. Odbijajući nestati iz javnosti, Huda je odlučila iskoristiti svoju platformu za novi pothvat. Na iznenađenje mnogih, okrenula se glazbenoj karijeri. U svibnju 2026. godine objavila je svoj debitantski singl i video spot pod nazivom "Bad Girls". Pjesma je, očekivano, izazvala mješovite reakcije, no potvrdila je njezin status zvijezde koja je svoj kontroverzni imidž uspješno unovčila i pretvorila u dugoročniju karijeru.

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Premijeru sedme sezone 'Love Island USA' ne propustite u ponedjeljak, 1. lipnja na platformi Voyo.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

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