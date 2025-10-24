Novosti
Platforma Voyo osvojila prestižnu digitalnu nagradu Somo Borac: Čestitke ekipi!

Platforma Voyo osvojila je prestižnu digitalnu nagradu Somo Borac u kategoriji Best Media Feature

RTL.hr
24.10.2025 20:52

Voyo je prvi streaming servis u regiji koji je uveo Sustainability Badge – oznaku koja označava sadržaj snimljen prema ekološkim Albert smjernicama. Cilj je bio povećati transparentnost, istaknuti ekološki odgovornu produkciju i educirati publiku. Projekt je nastao kroz suradnju CME-a i Acceda i već je nagrađen prestižnim CSI priznanjem. A sad je stiglo i novo. Platforma Voyo osvojila je prestižnu digitalnu nagradu SoMo Borac u kategoriji Best Meadia Feature

Voyo tim
Voyo tim FOTO: RTL

Glavni ciljevi bili su povećati svijest publike o održivoj produkciji, dati korisnicima alat da prepoznaju eco-friendly sadržaj i time izgraditi povjerenje. Dodatno, Voyo se na taj način istaknuo od konkurencije, pokazao liderstvo u regiji i odgovorio na rastuća očekivanja korisnika i regulatora vezana uz održivost i transparentnost.

Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja u CME Adria
Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja u CME Adria FOTO: RTL

Dodatno, projekt je podržan kroz PR aktivnosti, objave na društvenim mrežama i internu edukaciju timova.

Voyo tim
Voyo tim FOTO: RTL

Oznaka je od lansiranja viđena od strane stotina tisuća Voyo korisnika. Kampanja je generirala visoku medijsku pokrivenost, a projekt je osvojio nagradu CSI Best Sustainability Project. Više od 85 posto anketiranih korisnika izrazilo je preferenciju za eco-friendly opcije. Voyo je ovim potezom postao prvi streaming servis u regiji koji uvodi održivost kao standard u korisničko iskustvo.

Čestitamo Voyo timu!

