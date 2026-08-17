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Počinje atentatom u Zagrebu, a onda kreće pravi kaos: Hvaljena regionalna serija 'Senke nad Balkanom' stigla je na Voyo

Druga sezona hvaljene povijesne triler serije 'Senke nad Balkanom' stigla je na platformu Voyo

RTL.hr
17.08.2026 17:00

Serija 'Senke nad Balkanom' odvodi gledatelje u još mračnije i kompleksnije razdoblje Kraljevine Jugoslavije. Vremenskim odmakom od pet godina, radnja je smještena u 1934., u napetu političku klimu neposredno pred atentat na kralja Aleksandra I. Karađorđevića u Marseilleu. Nova sezona započinje neuspjelim pokušajem atentata na kralja u Zagrebu i brutalnim, ritualnim ubojstvom na Avali, koje će ponovno spojiti poznate junake u borbi protiv sila koje prijete uništiti državu iznutra i izvana.

Senke nad Balkanom
Senke nad Balkanom FOTO: Voyo

Novi zločini u sjeni nadolazećeg rata

Dok je prva sezona bila usredotočena na trgovinu opijumom, druga sezona popularne srbijanske serije produbljuje kriminalne i političke intrige. U središtu je nekoliko paralelnih zapleta: misteriozna ritualna ubojstva povezana s rušenjem stare tvrđave Žrnov, gdje Ivan Meštrović treba podići spomenik Neznanom junaku, te pojava nove, unosnije droge - heroina. Trgovinu heroinom želi uspostaviti crnogorska mafija, što stvara nove sukobe u beogradskom podzemlju. Istovremeno, nacističke i staljinističke sile jačaju svoj utjecaj, pokušavajući destabilizirati kraljevinu za vlastite interese. Prijetnja novog, monstruoznog poretka osjeća se u zraku, a protagonisti shvaćaju da, iako kraljev režim nije idealan, ono što dolazi može biti puno gore.

Senke nad Balkanom
Senke nad Balkanom FOTO: Voyo

Poznata lica u novim ulogama

Dinamični istražiteljski par iz prve sezone doživio je velike promjene. Inspektor Andra Tanasijević Tane (Dragan Bjelogrlić) napustio je policiju i sada djeluje na svoju ruku, dok je njegov bivši partner Stanko Pletikosić (Andrija Kuzmanović) preuzeo njegovu funkciju. Pletikosić je sada slomljen čovjek, odan alkoholu nakon raspada braka, a kao protuteža dodijeljen mu je mladi i idealistični inspektor Božidar Zečević (Marko Grabež). U priču se vraća i Maja Davidović (Marija Bergam), čiji se put isprepliće sa zagonetnom Marijom Oršić (Leona Paraminski) i komunističkim agentom Mustafom Golubićem (Goran Bogdan), pletući složenu mrežu saveza i izdaja.

Senke nad Balkanom
Senke nad Balkanom FOTO: Voyo

Ambicioznija produkcija i sjajna glumačka pojačanja

Druga sezona podiže ljestvicu raskošnom produkcijom i još složenijom fabulom koja vješto isprepliće povijesne činjenice i fikciju. Glumačkoj ekipi pridružila su se i neka od najzvučnijih regionalnih imena, poput Bogdana Diklića i Vesne Trivalić, čija je uloga Draginje nagrađena Zlatnom Antenom za najbolju žensku epizodnu ulogu. Sama serija proglašena je najboljom na Festivalu TV drama i serija FEDIS, što potvrđuje njezin status jednog od najkvalitetnijih televizijskih projekata u regiji.

Senke nad Balkanom
Senke nad Balkanom FOTO: Voyo

Cinizam prve sezone zamijenjen je svojevrsnom nostalgijom i osjećajem neizbježnog gubitka. Stari svijet, sa svim svojim manama, posrće pred neizvjesnošću novog doba. Serija tako postaje ne samo napeti triler, već i moćna kronika jednog prijelomnog trenutka u povijesti, čije se sjene osjećaju i danas. 

Nove epizode druge sezone serije 'Senke nad Balkanom' gledaj na platformi Voyo od ponedjeljka do petka.

senke
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