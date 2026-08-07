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Počinje borba za njemački kup - DFB-Pokal 2026./2027.

Uskoro počinje najmasovnije njemačko klupsko natjecanje DFB-Pokal (Deutscher Fußball-Bund-Pokal), njemački nogometni kup!

RTL.hr
07.08.2026 13:30

Ukupno 64 momčadi, od amaterskih klubova i regionalnih pobjednika kupa do bundesligaša, borit će se za prestižni trofej i plasman u UEFA Europsku ligu. Voyo je osigurao prijenose četiriju utakmica u prvom kolu, koje su na rasporedu od 21. do 24. kolovoza te 1. i 2. rujna!

Angelo Stiller i Jamal Musiala
Angelo Stiller i Jamal Musiala FOTO: Voyo
Bayern
Bayern FOTO: Voyo

U petak, 21. kolovoza u 20.45, trećeligaš Hansa Rostock ugošćuje prošlosezonskog finalista VfB Stuttgart, a u ponedjeljak, 24. kolovoza od 18 sati igraju Würzburger Kickers i 1. FC Köln dok su zbog preklapanja s utakmicom Franz Beckenbauer Superkupa nastupi aktualnih sudionika Superkupa odgođeni za rujan.

Harry Kane
Harry Kane FOTO: Voyo
Manuel Neuer
Manuel Neuer FOTO: Voyo

Tako će u utorak, 1. rujna od 20.45, HEBC Hamburg ugostiti Borussiju Dortmund, a u srijedu, 2. rujna u istom terminu, VfL Osnabrück dočekuje Bayern München. Naslov prvaka brani FC Bayern München, koji je prošle godine pred 74.000 gledatelja u finalu svladao VfB Stuttgart rezultatom 3:0 i tako stigao do svog ukupno 21. trofeja te drži rekord u osvajanju pokala!

DFB Pokal trofej
DFB Pokal trofej FOTO: Voyo
Bayern navijači
Bayern navijači FOTO: Voyo

Za prestižni trofej i izravan plasman u UEFA Europsku ligu klubovi se natječu prema principu jedne dobivene utakmice. U ovogodišnjem izdanju kupa sudjeluje 36 klubova iz Bundeslige i 2. Bundeslige iz prošle sezone, četiri najbolje plasirane momčadi prošlosezonske 3. lige, 21 pobjednik regionalnih kupova te tri dodatna predstavnika iz regionalnih saveza. Osmina finala na rasporedu je 1. i 2. prosinca dok će se četvrtfinalni susreti odigrati 2. i 3. te 9. i 10. veljače 2027. Polufinalne utakmice zakazane su za 20. i 21. travnja, a veliko finale igrat će se 29. svibnja 2027. s početkom u 20 sati na Olimpijskom stadionu u Berlinu, na kojem se održava još od 1985.

Bayern navijači
Bayern navijači FOTO: Voyo

Najuzbudljivije njemačko nogometno natjecanje kreće na platformi Voyo od petka, 21. kolovoza!

DFP njemački nogometni kup voyohr
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