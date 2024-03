Podcast 3x5 s Vasom Bakočevićem! 'Uskoro ću rukavice okačiti o klin'

"Imam tri meča, to je u odnosu na protivnika velika prednost koji će debitirati. Mene su mu dali kao nekoga za debi, tako da mu to neće biti dobra. Sve što o njemu znam je kako se zove i kako izgleda. Zapravo, ne znam više ni kako izgleda, zaboravio sam. Iskreno, mislim da ću ga izmasakrirati. Sve je na mojoj strani, ali vidjet ćemo, jedna greška te može koštati, jedna greška te može koštati."

Otkrio je Vaso kako uvijek potpisuje s organizacijama ugovor na jedan meč, pa je istaknuo:

"Sve govori prema toma da ću uskoro rukavice okačiti na klin i nastaviti se tući golim šakama. Ne mogu ti reći da ću to stvarno napraviti jer imam masu dobrih ponuda, ali u mojoj glavi ja sam bare knuckle borac, te bivši MMA borac."

Osvrnuo se i na potencijalni trilogiju s Francisom Barriom Croatom, i to da odrade možda borbu u bareknuckleu.

"Ako ima imalo mozga neće pristati na to jer možemo doslovno poginuti. Ali samo za ozbiljnu svotu novca bi pristao. Ali realno on bi trajao rundu, ne zato što sam ja neki vrhunski boksač, nego sam u odnosu na njega Floyd. Ali on je dokazao da je u MMA bolji od mene i za to skidam kapu."

"Ne znam protiv koga se bori, ali ima sedam borbi i sedam pobjeda, često dođe kod nas na sparing i na trening. Želim mu puno sreće. Pobjedom bi mogao u top 5, možda i top 3, što znači da bi uskoro mogao u borbu za pojas."

