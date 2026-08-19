Pogledajte tko čini glumačku ekipu serije 'Senke nad Balkanom': Najveće regionalne zvijezde okupile se u mračnom hitu na platformi Voyo

Spoj povijesnih činjenica i napete fikcije, vrhunska produkcija te glumačka postava predvođena najvećim zvijezdama regije učinili su 'Senke nad Balkanom' jednom od najgledanijih i najhvaljenijih serija naših prostora. Ovaj mračni balkan-noir koji bez daha ostavlja i najzahtjevnije ljubitelje trilera od sada gledajte na platformi Voyo

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Radnja druge sezone serije 'Senke nad Balkanom' vodi nas u napetu 1934. godinu, razdoblje neposredno pred atentat na kralja Aleksandra I. Karađorđevića u Marseilleu. Sve započinje dramatičnim i neuspjelim pokušajem atentata na kralja u Zagrebu te brutalnim, ritualnim ubojstvom na Avali.

Politički kaos, trgovina heroinom i tajanstvena društva

Dok su se u prvoj sezoni junaci borili protiv trgovaca opijumom, novi nastavci donose još opasniju igru. U središtu je uspon crnogorske mafije u borbi za kontrolu nad unosnim tržištem heroina, jačanje nacističkih i staljinističkih sila te mistična okultna društva koja iz sjene kroje sudbinu cijelog Balkana.

icon-expand Dragan Bjelogrlić i Andrija Kuzmanović, Senke nad Balkanom FOTO: Voyo

Fenomenalna glumačka ekipa i domaće snage u ključnim ulogama

Ono što 'Senke nad Balkanom' izdvaja od ostalih projekata jest nevjerojatna glumačka postava u kojoj svatko donosi slojevit i fascinantan lik. Dragan Bjelogrlić briljira u ulozi inspektora Andre Tanasijevića Taneta koji sada djeluje bez pravila i na svoju ruku, dok Andrija Kuzmanović glumi slomljenog inspektora Stanka Pletikosića koji se bori s vlastitim demonima i alkoholizmom. Domaća publika posebno je oduševljena Goranom Bogdanom u maestralnoj roli komunističkog agenta i opasnog operativca Mustafe Golubića te Leonom Paraminski koja tumači zagonetnu Mariju Oršić, ženu povezanom s mračnim okultnim društvima. Glumačku ekipu dodatno utvrđuju legendarna Vesna Trivalić, čija je uloga Draginje nagrađena prestižnom nagradom Zlatna Antena, te Bogdan Diklić, Marija Bergam i mladi Marko Grabež.

icon-expand Senke nad Balkanom FOTO: Voyo

Produkcija na razini svjetskih streaming hitova

Složene paralelne radnje, autentična scenografija 1930-ih godina, spektakularne akcijske scene i raskošna fotografija razlog su zašto je serija proglašena najboljom na Festivalu TV drama i serija FEDIS. 'Senke nad Balkanom' nisu samo napeti triler, već i moćna kronika jednog prijelomnog povijesnog trenutka čije se posljedice osjećaju i danas.

icon-expand Senke nad Balkanom FOTO: Voyo