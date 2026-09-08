Pogledajte tko je osvojio srce prekrasne Jelice: 'Dobro mi došao, maleni'

Iako je 'Ljubav je na selu' prvenstveno show o pronalasku srodne duše, neke od najljepših priča iz 18. sezone nisu bile romantične – već prijateljske

Prekrasna Jelica na Instagram je profilu podijelila da ima novog prekrasnog psića. "Dobro mi došao maleni", poručila je Jelica u opisu fotografije.

Posebno prijateljstvo koje se istaknulo u 18. sezoni 'Ljubav je na selu' je ono ono između Dottie i Jelice, koje su od prvog susreta "kliknule" i razvile blisku vezu koja se nastavila i nakon kamera.

Njihovo prijateljstvo počelo je još dok su obje boravile na farmi farmera Josipa Ercegovića, gdje su brzo pronašle zajednički jezik i međusobnu podršku. Jelica je čak za RTL.hr priznala da je zbog veze s Dottie odlučila ostati u showu, nakon što je iskazala sumnju u svoju daljnju kompatibilnost s farmerom.

Podsjetimo, iako je na početku bilo puno kemije između Jelice i farmera Josipa, sve je propalo nakon dolaska zlatne djevojka Radmile. Nakon što su Radmila i Josip razmijenili strastvene poljupce, odnos Jelice i Josipa se nikada nije vratio na staro.