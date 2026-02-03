Povijesna prilika za hrvatsku futsalsku reprezentaciju u polufinalu protiv Španjolske!

Spektakl koji se ne propušta možete pratiti uživo na platformi Voyo sutra od 17 sati, kao i utakmicu Portugala i Francuske od 20.30. Uz to, kanal RTL 2 bit će jedini kanal na kojem će gledatelji na televiziji moći pratiti borbu za broncu u subotu od 16 sati, te borbu za zlato, također u subotu, od 19.30.

Sutrašnji susret sa sedmerostrukim europskim prvakom održat će se u ljubljanskoj Areni Stožice, koja bi se mogla pretvoriti u svojevrsni 'crveno-bijeli' val uslijed dolaska mnogih hrvatskih navijača. Naši reprezentativci izlaze na teren puni samopouzdanja i s jasnom porukom: uz glasnu podršku s tribina, sve je moguće, pa i rušenje europskog velikana.

Put kroz prvenstvo, koji su navijači mogli pratiti ekskluzivno na Voyo platformi, nije prošao bez izazova. Nakon skupine u kojoj je hrvatska reprezentacija remizirala s Francuskom i Gruzijom te svladala Latviju, naši su dečki u četvrtfinalu odigrali gotovo savršenu utakmicu i s uvjerljivih 3:0 izbacili Armeniju. Junaci večeri bili su dvostruki strijelac David Mataja i precizni Niko Vukmir, dok je čudesni Ante Piplica zaključao vrata i zasluženo ponio titulu igrača utakmice.