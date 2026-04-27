Prezgodni Lucien Laviscount u ulozi kakvu još niste vidjeli: 'Threesome' donosi sirovu istinu o odnosima

Nova serija 'Threesome' donosi sirovu i emocionalno ogoljenu priču o ljubavi, granicama i posljedicama odluka koje mijenjaju odnose iz temelja

RTL.hr
27.04.2026 15:00

U središtu radnje je britanski glumac Lucien Laviscount, kojeg publika pamti kao karizmatičnog Alfieja iz serije 'Emily in Paris', no ovdje pokazuje potpuno drugačije, ozbiljnije i kompleksnije glumačko lice.

Više od provokacije

Iako sam naslov sugerira kontroverzu, 'Threesome' nije fokusiran na šokiranje publike, već na dubinsko istraživanje odnosa. Radnja prati mladi par, Siri i Davida, čija naizgled stabilna veza biva uzdrmana nakon jedne večeri koja prerasta u nešto mnogo složenije. U njihov život ulazi Camille, a ono što započinje kao impulzivna odluka ubrzo prerasta u emocionalni kaos.

Serija kroz osam epizoda otvara pitanja ljubomore, nesigurnosti i granica koje često ne znamo jasno postaviti - ni sebi ni drugima.

Threesome
Threesome FOTO: Voyo

Sirov prikaz odnosa

Ova švedska drama ne uljepšava stvarnost. Naprotiv, donosi realističan i često neugodan prikaz modernih veza, bez romantiziranja. Upravo u toj iskrenosti leži njezina snaga – odnosi su prikazani onakvima kakvi jesu, s posljedicama koje se ne mogu izbjeći.

U cijeloj priči važnu ulogu ima i lik Johna, kojeg tumači Laviscount, dodatno komplicirajući već narušenu dinamiku među likovima.

Lucien Laviscount
Lucien Laviscount FOTO: Profimedia

Zašto su eksplicitne scene ključne

Glavna glumica Matilda Källström istaknula je kako su eksplicitne scene u seriji nužne za razumijevanje emocionalnog puta likova. Nisu tu radi provokacije, već kao alat za prikaz ranjivosti i intime.

Naglasak je na emociji, a ne na šoku - svaka scena ima svoju funkciju i doprinosi razvoju priče.

Ova serija otkriva novu dimenziju talenta Luciena Laviscounta. Daleko od glamura i šarma na koji je publika navikla, ovdje ulazi u kompleksne i zahtjevne odnose, pokazujući da se ne boji teških i izazovnih uloga.

Threesome' je serija koja neće odgovarati svima, ali će rijetko koga ostaviti ravnodušnim.

Threesome
Threesome FOTO: Voyo


threesome voyo Lucien Laviscount
