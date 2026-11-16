Priča o uspjehu se nastavlja! Platforma Voyo stigla u Crnu Goru

Voyo platforma bilježi svoj novi veliki uspjeh! Širenje tržišta se nastavlja pa je platforma tako pokrenuta i u Crnoj Gori. Velika priča o uspjehu platforme Voyo, koja je ovih dana proslavila i kraj prve sezone regionalnog showa 'Love Island Adria', ide dalje.

Uspjesi platforme Voyo jasni su - u Hrvatskoj je Voyo najgledanija domaća streaming platforma, a u Srbiji je Voyo srušio sve rekorde gledanosti s projektom 'Love Island Adria'. Direktor digitalnog poslovanja u CME Adria, Matej Lončarić, ponosan je što se Voyo priča o uspjehu nastavila na još jednom tržištu.

"Širenje platforme Voyo na tržište Crne Gore važan je korak u daljnjem razvoju našeg digitalnog poslovanja i jačanju prisutnosti na tržištima regije. Veseli nas što ćemo i crnogorskoj publici omogućiti pristup bogatoj ponudi domaćeg i međunarodnog sadržaja, uz jednostavno i fleksibilno korisničko iskustvo koje donosi streaming platforma Voyo. Naš je cilj kontinuirano odgovarati na promjene u navikama gledanja sadržaja te korisnicima ponuditi kvalitetan, relevantan i atraktivan program dostupan bilo kada i na različitim uređajima. Vjerujemo da će Voyo pronaći svoje mjesto među korisnicima u Crnoj Gori te se veselimo što ćemo im približiti još više kvalitetnog sadržaja i zabave", istaknuo je Matej Lončarić.

Platforma Voyo se izdvaja po originalnim sadržajima, ekskluzivnim serijama i filmovima dostupnim samo na platformi!