Priča o usponu i padu najvećeg glazbenog mogula! Dokumentarac 'Diddy: Stvaranje zločestog dečka' gledajte na platformi Voyo

Kroz ekskluzivne intervjue i dosad neobjavljene činjenice, film istražuje kako je Diddy od svojih skromnih početaka izrastao u moćnog mogula, koristeći moć i utjecaj za osobnu korist. Poseban fokus stavljen je na ozbiljne optužbe za seksualno nasilje, manipulaciju i druge zločine koji su godinama bili u sjeni njegove uspješne karijere.

Na platformi Voyo dostupan je dokumentarni film Diddy: Stvaranje zločestog dečka , koji razotkriva mračnu pozadinu života i karijere Seana Combsa, poznatog kao Puffy ili Diddy. Jedan od najkontroverznijih ljudi u glazbenoj industriji prikazan je bez uljepšavanja.

Podsjetimo, Diddy je uhićen 16. rujna 2024. u New Yorku, nakon što je savezna policija provela racije na njegovim nekretninama u Los Angelesu, New Yorku i Miamiju. Na sudu se izjasnio da nije kriv, no sud ga je odbio pustiti uz jamčevinu, procijenivši da postoji opasnost od utjecaja na svjedoke i bijega.

Suđenje, koje je pratila cijela Amerika, ali i ostatak svijeta, završilo je presudom prema kojoj je Diddy proglašen krivim za dvije optužbe koje se odnose na organiziranje prijevoza osoba u svrhu prostitucije. Za optužbe reketarenja i seksualne trgovine je oslobođen. Prema presudi, Diddyju sada prijeti kazna zatvora do 10 godina.

'Diddy: Stvaranje zločestog dečka' je priča o slavi, moći i mračnoj strani industrije zabave – te o cijeni koju su za to platile njegove žrtve. Dokumentarac 'Diddy: Stvaranje zločestog dečka' dostupan je na platformi Voyo.