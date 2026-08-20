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Prikazani su na svečanom Sarajevo Film Festivalu, a vi ih možete pogledati iz udobnosti doma: Donosimo 15 naslova dostupnih na Voyo!

Od napetih regionalnih trilera do nagrađivanih filmskih drama: Istražite 15 izuzetnih naslova koji su obilježili Sarajevo Film Festival i preselite festivalsku atmosferu u svoj dnevni boravak

RTL.hr
20.08.2026 17:00

Sarajevo Film Festival već godinama slovi za jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih kulturnih događaja u regiji, okupljajući ljubitelje sedme umjetnosti, vrhunske autore i najzvučnija glumačka imena. Festivalske premijere redovito donose snažne, emotivne i uzbudljive priče koje publiku ne ostavljaju ravnodušnom. No, ako ove godine niste stigli prošetati crvenim tepihom u Sarajevu, sjajna je vijest da dio te posebne čarolije možete doživjeti i u vlastitom dnevnom boravku. Na streaming platformi Voyo čeka vas bogata ponuda vrhunskih serija i filmova koji su obilježili ovaj prestižni festival, a mi vam donosimo detaljan pregled 15 atraktivnih naslova koje možete pogledati već danas.

Sarajevo Film Festival
Sarajevo Film Festival FOTO: Armin Durgut - PIXSELL

Snažne regionalne i svjetske serije

Ljubitelji vrhunske TV produkcije uživat će u hvaljenoj seriji 'Znam kako dišeš' Jasmile Žbanić, političko-medijskoj drami 'Novine' Dalibora Matanića te potresnoj švedskoj seriji 'Vrijednost života' o UN-ovim mirovnjacima. Povijesni spektakli 'Senke nad Balkanom', 'Državni službenik' i 'Porodica' donose napete političke intrige, dok dinamiku s opasnog asfalta pružaju hitovi 'Južni vetar', 'Zlatni dečko' i 'Besa'. Misterioznu atmosferu i neizvjesnost jamče sarajevski triler 'Kotlina', psihološka drama 'Bunar' te urbani misterij 'Blok 27'.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Svi ovi naslovi dostupni su odmah na platformi Voyo, pa već večeras možete organizirati vlastitu festivalsku večer u udobnosti vlastitoga doma.

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