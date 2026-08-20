Prikazani su na svečanom Sarajevo Film Festivalu, a vi ih možete pogledati iz udobnosti doma: Donosimo 15 naslova dostupnih na Voyo!

Sarajevo Film Festival već godinama slovi za jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih kulturnih događaja u regiji, okupljajući ljubitelje sedme umjetnosti, vrhunske autore i najzvučnija glumačka imena. Festivalske premijere redovito donose snažne, emotivne i uzbudljive priče koje publiku ne ostavljaju ravnodušnom. No, ako ove godine niste stigli prošetati crvenim tepihom u Sarajevu, sjajna je vijest da dio te posebne čarolije možete doživjeti i u vlastitom dnevnom boravku. Na streaming platformi Voyo čeka vas bogata ponuda vrhunskih serija i filmova koji su obilježili ovaj prestižni festival, a mi vam donosimo detaljan pregled 15 atraktivnih naslova koje možete pogledati već danas.