Prikazani su na svečanom Sarajevo Film Festivalu, a vi ih možete pogledati iz udobnosti doma: Donosimo 15 naslova dostupnih na Voyo!

Sarajevo Film Festival već godinama slovi za jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih kulturnih događaja u regiji, okupljajući ljubitelje sedme umjetnosti, vrhunske autore i najzvučnija glumačka imena. Festivalske premijere redovito donose snažne, emotivne i uzbudljive priče koje publiku ne ostavljaju ravnodušnom. No, ako ove godine niste stigli prošetati crvenim tepihom u Sarajevu, sjajna je vijest da dio te posebne čarolije možete doživjeti i u vlastitom dnevnom boravku. Na streaming platformi Voyo čeka vas bogata ponuda vrhunskih serija i filmova koji su obilježili ovaj prestižni festival, a mi vam donosimo detaljan pregled 15 atraktivnih naslova koje možete pogledati već danas.
Snažne regionalne i svjetske serije
Ljubitelji vrhunske TV produkcije uživat će u hvaljenoj seriji 'Znam kako dišeš' Jasmile Žbanić, političko-medijskoj drami 'Novine' Dalibora Matanića te potresnoj švedskoj seriji 'Vrijednost života' o UN-ovim mirovnjacima. Povijesni spektakli 'Senke nad Balkanom', 'Državni službenik' i 'Porodica' donose napete političke intrige, dok dinamiku s opasnog asfalta pružaju hitovi 'Južni vetar', 'Zlatni dečko' i 'Besa'. Misterioznu atmosferu i neizvjesnost jamče sarajevski triler 'Kotlina', psihološka drama 'Bunar' te urbani misterij 'Blok 27'.
Svi ovi naslovi dostupni su odmah na platformi Voyo, pa već večeras možete organizirati vlastitu festivalsku večer u udobnosti vlastitoga doma.