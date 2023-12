Prosinac u znaku borbi! FNC 14 i KSW 89 - novi sportski spektakli uživo na VOYO platformi

U srednjoj kategoriji do 84 kilograma Hrvat Tomislav Sičaja (25, 2-0) borit će se protiv Turčina Ahmeta Rasima Pale (33, 5-2). U svom profesionalnom prvijencu Sičaja je kavez napustio podignutih ruku protiv Rolanda Szolnokija (23, 0-2). Nakon pet mjeseci ponovno ga gledamo u novoj borbi. Turčin Ahmet Rasim Pala debitirao je prošle godine u Puli kad je izgubio tehničkim nokautom u drugoj rundi od Đorđa Bukvića (24, 4-2). No nakon toga je slijedio pobjednički niz od tri pobjede pa se sada Ahmet nada i četvrtoj.

Još će jedan Hrvat ući u kavez u Sarajevu, riječ je o Leonu Krajačiću (24, 6-5), koji se nakon poraza od Vlaste Čepe (28, 12-2) na FNC-u prije dvije godine vratio s trima pobjedama. Posljednji put gledali smo ga na FNC-u 10 kada se borio s iskusnim srpskim borcem Nenadom Avramovićem. Sada ga, na FNC-u 14 čeka još jedan srpski borac, Matija Bosančić (23, 2-1), koji se vraća nakon godine dana i treninga s Tomislavom Spahovićem, s kojim je bio i na pripremama u zagrebačkom American Top Teamu.

U Sarajevu, u perolakoj kategoriji do 66 kilograma također će nastupiti Hrvat Ivan Sičaja (29, 3-1), koji će se boriti protiv srpskog borca Nemanje Todorovića (21, 3-1). Pet mjeseci nakon što je izgubio od Itaya Tratnera (23, 9-5-1) Ivan Sičaja traži povratak na pobjedničke staze. Nemanju Todorovića smo svojevremeno gledali i u drugoj sezoni Armagedona', a nakon toga se okrenuo profesionalnim vodama ostvarivši tri pobjede zaredom.

U lakoj kategoriji do 70 kilograma finalist četvrte sezone Armagedona', Hrvat Luka Ceranja (23, 0-1) susrest će se s bosanskohercegovačkim borcem Teufikom Šehićem, koji se spremao za meč u pariškom MMA Factoryju, no zbog bolesti je morao otkazati nastup u Beogradu. No sada se Teufik Hanibal' Šehić, koji je osvojio treću sezonu Armagedona', vratio.

U glavnoj borbi večeri, u catchweight kategoriji do 100 kg, pred domaćom publikom Tomislav 'The Beast' Spahović (33, 8-6) odmjerit će snage sa slovenskom kickboxing ikonom, Miranom 'Slo Rocky' Fabjanom (38, 2-2). Iza Spahovića je osam godina pauze, a nasuprot njega stoji legenda slovenskog borilačkog sporta, koja se nakon dugogodišnje karijere u kickboxingu odlučila za prelazak u MMA.

U featherweight (perolakoj) kategoriji do 66 kilograma susrest će se 'Lav iz Azerbajdžana' Tariel Abbasov (27, 8-0) i veteran UFC-a Rony Jason' (39, 17-10-1)! Tariel je neporaženi borac s nizom od osam pobjeda, a posljednju je slavio u Bugojnu prije pola godine. S druge strane stoji iskusni borac, koji je ove godine u zagrebačkoj Areni nokautirao Filipa Pejića (31, 16-8-2) u prvoj rundi.

U catchweightu do 63 kilograma domaći borac Darko Face Smasher' Banović (32, 18-9) borit će se protiv iskusnog Marca Beltrana (37, 20-7). Meksički borac stiže s pet pobjeda zaredom, a posljednja je bila u kavezu francuskog ARES-a.

Voyo vas vodi i u Poljsku na KSW 89, na dvije borbe za titulu. U glavnoj borbi večeri Adrian 'Bartos' Bartosiski i Salahdine Parnasse tražit će titulu u velter kategoriji, dok u srednjoj kategoriji Pawe Pawlak brani titulu protiv Michala Materla. Neporaženi prvak velter kategorije, Adrian Bartosiski branit će naslov prvaka protiv prvaka u lakoj i perolakoj kategoriji, Salahdinea Parnassea, koji će željeti i treći naslov. Bartosiski je pobijedio u trinaest borbi, od kojih je dvanaest završio prije samog završetka borbe.

Pawe Pawlak po prvi će put braniti titulu protiv MMA legende, bivšeg prvaka, Michaa Materle. Pawe Pawlak neporažen je od 2019., od kada je dobio osam mečeva, a jednom je remizirao. Na suprotnoj strani kaveza bit će Micha Materla, njegov idol. No iako ga gleda s poštovanjem, Pawe će sve pokušati da odnese pobjedu.

Na platformi VOYO ćete moći pratiti i druge borbe večeri u Poljskoj; Tomasz Romanowski (18-9 1NC, 7 KO, 1 Sub) vs. Damian Janikowski (9-5, 5 KO, 1 Sub), Rauli Tutarauli (32-7, 21 KO, 3 Sub) vs. Marcin Held (28-9, 4 KO, 15 Sub), Andrzej Grzebyk (20-6, 12 KO, 3 Sub) vs. Madars Fleminas (12-4, 6 KO, 1 Sub), Szymon Bajor (24-10, 10 KO, 10 Sub) vs. Viktor Pešta (19-8, 8 KO, 7 Sub), Sebastian Rajewski (12-8, 4 KO) vs. Wilson Varela (10-5, 3 KO, 4 Sub), ukasz Charzewski (12-1 1NC, 2 KO, 2 Sub) vs. bosanskogercevački borac Ahmed Vila (11-4-1 1 NC, 6 Sub), Emilia Czerwiska (2-1, 1 KO) vs. Natalia Baczyska-Krawiec (7-3, 1 KO) i Wojciech Kazieczko (3-1, 2 KO) vs. Micha Domin (5-3, 2 KO, 2 Sub).