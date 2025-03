Proslavite Dan žena: Ovih 17 filmova koji će vas nadahnuti ženskom snagom

Žene se danas ostvaruju u nizu uloga. Vješto balansiraju privatne i poslovne obaveze premda su neke i dalje pred zidom – ili karijera ili majčinstvo. Može li oboje i koja je cijena toga? Balansiranje majčinstva i karijere izazovno je, a to pokazuje i film "Proksima" . U središtu je francuska astronautkinja Sarah ( Eva Green ) koja pokušava uskladiti različite uloge dok je na obuci u Europskoj svemirskoj agenciji. Muči je to što se otuđuje od sedmogodišnje kćeri Stelle kojoj se život također mijenja dok je majka daleko od kuće. Sve se komplicira kad Sarah pozovu u dugogodišnju svemirsku misiju pod imenom ''Proksima''. Ovaj film na dirljiv način pokazuje svu moć ženske emancipacije, ali i izazove s kojima se susrećemo kao žene na rukovodećim mjestima na kojima dominiraju muškarci.

Film ''Projekt Florida'' datira iz 2017. godine kada je "pobrao" sjajne kritike na Filmskom festivalu u Cannesu. Priča se "vrti" oko šestogodišnje Moonee (Brooklynn Prince) i njezine majke Halley (Bria Vinaite). Njih dvije tijekom jednog ljeta doslovno žive na autocesti, odnosno odsjedaju u motelu čiji je ''gazda'' gospodin Bobby (Willem Dafoe). Naizgled je to ozbiljan i krut čovjek, no zapravo je pun suosjećanja. Djevojčica i ondje nastoji uživati u djetinjstvu i pronalazi najbolju prijateljicu. Istovremeno, njena majka prolazi kroz razne bitke i drame samo kako bi njih dvije konačno imale bolji život.

Kroz povijest slabije se čulo za žene u književnosti. Većinu, ako ne i sve lektirne naslove potpisuju muškarci, dok su njihove ženske kolegice često živjele izolirano i potpisivale se pseudonimima. Biografski film " Tiha strast " pokazuje koliko je teško bilo biti žena u muškom društvu, i to kroz biografsku priču o američkoj pjesnikinji Emily Dickinson . "Tiha strast'" prati njeno odrastanje, odnos s obitelji i prijateljima, ali I borbu s nametnutim ograničenjima. Ukratko, ovaj je film originalan uvid u sve pore lika i djela Emily Dickinson koju utjelovljuje Cynthia Nixon .

I "Carol" prati dvije žene različitih pozadinskih priča. Therese Belivet (Rooney Mara) radi u trgovini u New Yorku i sanja o nekom drugom životu. Druga, Carol ( Cate Blanchett ) u nesretnom je braku, a između njih dvije brzo se pojavi iskra. Carol se potom rastaje od muža koji s vremenom saznaje za njen odnos s Theresom, ali i najboljom prijateljicom Abby. Tada počinje dovoditi u pitanje sposobnost njegove bivše supruge za bivanjem majkom.

'' Jasmine French '' uspješnica je slavnog Woodyja Alana, smještena u San Francisco. Jedna žena ( Cate Blanchett ) nakon rastave od bogatog muža posvećuje se sebi, počinje dejtati te nastoji izgraditi karijeru i neovisan život. Hoće li joj to uspjeti saznaj u ovoj zanimljivoj drama-komediji na platformi Voyo . Osim Cate Blanchett u filmu se proslavio i Alec Baldwin pa je to dodatan razlog za pogledati ga!

"Kraljica pustinje'' iz 2015. godine donosi manje poznate detalje o liku i djelu još jedne moćne žene – Gertrude Bell . Ona je bila spisateljica, povijesničarka, ali i pripadnica britanske tajne službe te je imala važnu ulogu u pogledu političkih promjena na Srednjem Istoku 1920-ih. Uz to, Gertrude je u Teheranu doživjela ljubavni krah s Harryjem Cadoganom nakon čega počinje putovati i istraživati o kulturnim i političkim razlikama na Istoku. Film u središte stavlja njena znanja, hrabrost i upornost i važan doprinos koji je Bell ostavila.

Portret djevojke u plamenu

Ljepota i bol ljubavnog odnosa koji mora ostati skriven. Zvuči poznato? To su emocije s kojima se svaka žena može poistovjetiti. Dirljiva povijesna drama "Portret djevojke u plamenu" prati mladu ženu koja je upravo napustila samostan i koja se protivi prisilnom braku. Priča je to o zabranjenoj ljubavi, razmišljanju o umjetnosti, slobodi i ograničenjima postavljenim ženama u to doba.

Plavuša s Harvarda

Zabavite se uz neodoljivu Reese Witherspoon u ulozi Elle Woods. Naizgled vrckava i šaljiva, zgodna plavuša – puno je više od toga. Iako je riječ o komediji, film progovara o važnim problemima, kao što su predrasude s kojima se suočavaju žene, ili da ih se sudi po izgledu. Elle ne samo da upisuje Harvard, već brzo postaje jedna od najistaknutijih studenata, pridružuje se pravnom timu uglednog profesora i preuzima važan slučaj obrane. "Plavuša s Harvarda" pokazuje Elleinu transformaciju iz modno osviještene djevojke u ozbiljnu pravnicu, rušeći stereotipe. Film je postao je kultni favorit, hvaljen među kritičarima.

Skandalozno ponašanje

Skandal koji se dogodio na izboru za Miss svijeta 1970. događaj je koji je promijenio povijest kada su sudionice u tadašnjem pokretu za ženska prava prekinule prijenos uživo pojavivši se na pozornici. S obzirom na to da su u to vrijeme televizijski prijenos izbora za miss ljepote uživo pratili milijuni ljudi, događaj je preko noći postao senzacija puneći naslovnice svih medija diljem svijeta. Izabrana misica ispisala je novu stranicu povijesti. Skandalozno ponašanje je inspirativna komedija koja osvjetljava revolucionarni trenutak u povijesti feminizma. Film kroz humor, dramu i autentične likove istražuje sukob između tradicionalnih pogleda na žensku ljepotu i sve glasnijih zahtjeva za jednakost i poštovanje ženskih prava.

Korzet

Radnja započinje na Badnju večer 1877. godine kada Elizabeta, nekada obožavana zbog svoje ljepote, slavi svoj 40. rođendan, označavajući službeni prijelaz u fazu starije žene. Zaronjena u mrežu tjeskobe i nezadovoljstva, Elizabeta se bori očuvati svoj javni imidž. Korzet postavlja univerzalno pitanje: Gubi li žena, kada počne gubiti ljepotu, i svoju moć? "Korzet" nudi duboki emotivni prikaz borbe s vlastitim identitetom i društvenim očekivanjima. Proučavajući složene dinamike života u dvorcu, ova filmska priča propituje kako se žene nose s prolaznošću vremena i vlastitom sudbinom.

