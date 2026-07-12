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Prvi čovjek vrijedan bilijun dolara? Kako je Muskov svemirski pothvat promijenio pravila igre

Samo nekoliko tjedana prije svog 55. rođendana, Elon Musk darovao si je status koji se donedavno smatrao nezamislivim

RTL.hr
12.07.2026 14:00

Nakon spektakularnog izlaska njegove svemirske kompanije SpaceX na burzu 12.lipnja 2026. godine, Musk je postao prvi čovjek u povijesti čije je bogatstvo premašilo nevjerojatnu cifru od jednog bilijuna američkih dolara, točnije, procijenjeno je na oko 1,1 bilijun. Taj povijesni trenutak, koji su neki analitičari planirano povezivali s rijetkim poravnanjem planeta, zacementirao je Muska ne samo kao najbogatiju osobu na svijetu, već i kao figuru čiji utjecaj i ambicija definiraju novu eru tehnologije i kapitala.

'Svemirski let' na Wall Streetu

Dan kada je SpaceX počeo trgovati na Nasdaqu pretvorio se u pravi medijski i financijski spektakl. Dionice su s početne cijene od 135 dolara u inicijalnoj javnoj ponudi (IPO) otvorile trgovanje na 150 dolara, a tržišna kapitalizacija kompanije ubrzo se približila vrtoglavoj cifri od dva bilijuna dolara. Za Muska, koji drži otprilike 42 posto udjela u kompaniji, to je značilo strelovit porast osobnog bogatstva. No, IPO nije privukao samo velike institucionalne ulagače. Kompanija Citadel Securities izvijestila je o rekordnoj aktivnosti malih, maloprodajnih ulagača, potvrđujući tako Muskov status tehnološkog heroja za mase. Euforiju nije uspjela umanjiti ni činjenica da SpaceX, unatoč profitabilnom Starlink odjelu, u svojoj povijesti bilježi akumulirani gubitak veći od četrdeset milijardi dolara, što je izazvalo skepticizam kod dijela analitičara. Jedan od njih, prozvan 'dekanom valuacije', procijenjeni potencijal tržišta od 28,5 bilijuna dolara nazvao je 'halucinacijom'.

Elon Musk
Elon Musk FOTO: AP Images

Put od dva do tisuću milijardi

Muskov uspon nije bio ni linearan ni predvidljiv. Kada se prvi put pojavio na Forbesovoj listi milijardera 2012. godine, njegovo je bogatstvo procijenjeno na 'samo' dvije milijarde dolara. Početkom 2020. godine bio je "težak" 27 milijardi, da bi do kraja iste godine, zahvaljujući eksploziji vrijednosti dionica Tesle, njegovo bogatstvo naraslo za dodatnih 150 milijardi dolara. Ipak, njegov put bio je obilježen i dramatičnim padovima. U rujnu 2020. godine izgubio je 16,3 milijarde dolara u jednom danu, što je tada bio najveći dnevni pad u povijesti Bloombergovog indeksa milijardera. Guinnessova knjiga rekorda zabilježila ga je i kao prvu osobu koja je ikada izgubila 200 milijardi dolara od vrhunca svog bogatstva krajem 2022. godine. Svaki put se, međutim, vratio još jači, a IPO SpaceX-a predstavlja krunu te financijske odiseje.

Elon Musk
Elon Musk FOTO: AP Images

Više od novca: Moć, politika i kontroverze

S bilijunskim bogatstvom dolazi i golema moć, a Musk je ne oklijeva koristiti. Njegova politička aktivnost, posebice tijekom drugog mandata Donalda Trumpa, postala je predmetom žestokih rasprava. S donacijama koje su premašile 290 milijuna dolara u izbornom ciklusu 2024. godine, postao je najveći pojedinačni donator, što je izazvalo zabrinutost zbog nesrazmjernog utjecaja na politiku. Njegov novi status prvog trilijardera odmah je potaknuo i oštre reakcije. Političari poput senatorice Elizabeth Warren iskoristili su trenutak za ponovljene pozive na uvođenje poreza na bogatstvo, ističući sve veći jaz između superbogatih i ostatka društva. U međuvremenu, prosvjednici su se okupili na Times Squareu kako bi upozorili na sigurnosne propuste i etičke probleme vezane uz Muskov AI projekt Grok, koji je sada dio SpaceX-a.

Elon Musk show
Elon Musk show FOTO: RTL

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