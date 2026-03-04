Novosti
Psihološka igra koja je zaludila svijet! Kako je 'The Traitors' postao globalni reality fenomen?

U svijetu prepunom reality showova, pojavio se format koji je zaludio svijet te postao globalni fenomen. Riječ je o showu 'The Traitors', kojeg možete pratiti i na platformi Voyo, napetoj psihološkoj igri koja je prerušena u reality natjecanje koje je u samo nekoliko godina osvojilo gledatelje diljem svijeta

RTL.hr
04.03.2026 15:00

Reality show 'The Traitors'zaludio je svijet. Koncept je naizgled jednostavan. Skupina od dvadesetak natjecatelja smještena je u izolirani, najčešće raskošni dvorac, gdje se bore za pozamašnu novčanu nagradu koju zajedno prikupljaju kroz dnevne misije. No, među njima se krije mala, tajna skupina "Izdajica", koje voditelj odabere na samom početku. Svi ostali su "Vjerni", a njihov je jedini zadatak otkriti i eliminirati Izdajice prije nego što bude prekasno.

Svake noći, Izdajice se tajno sastaju i odlučuju kojeg će Vjernog "ubiti", odnosno izbaciti iz igre. Sljedećeg jutra, za doručkom, ostatak grupe s užasom otkriva tko nije preživio noć. Svake večeri, svi preostali natjecatelji okupljaju se za okruglim stolom gdje raspravljaju, optužuju i glasaju za izbacivanje onoga za koga sumnjaju da je Izdajica. Ako na kraju igre ijedan Izdajica ostane neotkriven, on odnosi cjelokupni novčani fond. Ako Vjerni uspiju izbaciti sve Izdajice, dijele nagradu.

Traitors SAD
Traitors SAD FOTO: Voyo

Recept za globalni uspjeh

Iako je originalno nastao u Nizozemskoj 2021. godine pod nazivom 'De Verraders', format je eksplodirao tek s britanskom verzijom, koja je postavila standard za visoku produkciju i napetost. Ubrzo je uslijedila američka, australska i desetine drugih, a svaka je potvrdila univerzalnu privlačnost igre. Do danas, format je prodan u više od 40 zemalja, od Indije do Brazila, a gledanost ruši sve rekorde.

Traitors
Traitors FOTO: Voyo

Za razliku od mnogih drugih reality showova, 'The Traitors' se ne oslanja na romanse, već na sirovu psihološku igru. Ljudi si međusobno ne vjeruju, a upravo je ta paranoja srž svega. Gledatelji od prve epizode znaju tko su Izdajice, što stvara neodoljivu dramsku ironiju.

Drugu sezonu 'Traitors SAD' ne propustite pogledati na platformi Voyo.

the traitors voyo
