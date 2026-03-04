Psihološka igra koja je zaludila svijet! Kako je 'The Traitors' postao globalni reality fenomen?

Reality show 'The Traitors'zaludio je svijet. Koncept je naizgled jednostavan. Skupina od dvadesetak natjecatelja smještena je u izolirani, najčešće raskošni dvorac, gdje se bore za pozamašnu novčanu nagradu koju zajedno prikupljaju kroz dnevne misije. No, među njima se krije mala, tajna skupina "Izdajica", koje voditelj odabere na samom početku. Svi ostali su "Vjerni", a njihov je jedini zadatak otkriti i eliminirati Izdajice prije nego što bude prekasno.

Svake noći, Izdajice se tajno sastaju i odlučuju kojeg će Vjernog "ubiti", odnosno izbaciti iz igre. Sljedećeg jutra, za doručkom, ostatak grupe s užasom otkriva tko nije preživio noć. Svake večeri, svi preostali natjecatelji okupljaju se za okruglim stolom gdje raspravljaju, optužuju i glasaju za izbacivanje onoga za koga sumnjaju da je Izdajica. Ako na kraju igre ijedan Izdajica ostane neotkriven, on odnosi cjelokupni novčani fond. Ako Vjerni uspiju izbaciti sve Izdajice, dijele nagradu.