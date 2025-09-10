Regionalne serije koje morate pogledati! Odlična produkcija, glumačka postava i događaji inspirirani stvarnošću

Jedini izlaz

Psihološki triler 'Jedini izlaz' sniman je prema strogim pravilima trilerskog žanra i donosi napetu priču o sudbini Ane Kolar, koju tumači izvrsna Anđelka Prpić (Andrija i Anđelka). Ana je, tijekom strašnog požara u klubu 'Jedini izlaz', izgubila muža Sašu (Janko Popović Volarić) i, uz njega, i sjećanje na tu noćnu tragediju. No, šest godina kasnije, nepoznata osoba šalje joj snimku na kojoj vidi svog pokojnog muža, što joj daje nadu da je Saša još uvijek živ. Potraga za njim vodi Anu kroz opasne vode nasilja, ucjena i laži, dovodeći u pitanje sve što je mislila da zna o tragediji i svojoj obitelji.

icon-expand Jedini izlaz FOTO: RTL

U međuvremenu, iznenadna smrt kćeri Aninog najboljeg prijatelja uvlači inspektora Dejana Štrpca (Ljuba Bandović) u sve dublju mrežu zločina, koja počinje misterioznim nestankom mlade pripravnice prije šest godina. U borbi protiv svih okolnosti, Ana i Dejan započinju zajedničku potragu za istinom, suočavajući se s lažima, ucjenama, ubojstvima i mračnim tajnama iz svoje prošlosti. Seriju ne propustite na platformi Voyo.

Porodica

Pred rezidencijom bivšeg predsjednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića (Boris Isaković) stajali su pripadnici vojske, specijalnih antiterorističkih jedinica i policije, svi mobilizirani zbog informacija o njegovom uhićenju i izručenju Haškom sudu. Provođenje ove odluke naišlo je na snažan otpor među Miloševićevim pristašama, ali i na kaos unutar vladajućih redova, između premijera Zorana Đinđića (Uliks Fehmiu), njegovih suradnika u Vladi, šefa vojske, generalnog pukovnika Nebojše Pavkovića te vojnika zaduženih za sigurnost Miloševića. Taj dan, vijest o uhićenju postala je glavna tema svjetskih medija. Obitelj Milošević i njihovi bliski prijatelji naišli su na zid, a serije 'Porodica' prati mučnu priču o suočavanju s istinom. Autori serije istaknuli su da serija 'Porodica' nije dokumentarna serija nego dramska interpretacija stvarnih događaja zasnovana na činjenicama, autentičnim snimkama, javno dostupnim informacijama i svjedočenjima prisutnih. Autor serije, redatelj Bojan Vuletić istaknuo je u razgovorima za medije da je u seriji htio prikazati kraj jedne porodice.

icon-expand Porodica FOTO: PLAY Premium

Tajkun

Kreatori serije, scenarist Đorđe Milosavljević i redatelj Miroslav Terzić, donose nevjerojatan uvid u mračnu povijest 90-ih i svijeta moći. Kroz napete epizode u prvoj sezoni serije 'Tajkun', Simonović (Dragan Bjelogrlić) pokušava razjasniti pokušaj atentata na njega i suočiti se s prošlim greškama koje ga sustižu. Svaka nova epizoda donosi još više misterija, zapleta i nepredvidivih situacija. Ova serija nije samo priča o moći, već i o osobnim borbama likova, njihovoj prošlosti i tajnama koje izlaze na vidjelo. Prva sezona je već dostupna na Voyo. Stoga, pripremite se, jer nova, nikad u javnosti viđena, druga sezona stiže uskoro - samo na Voyo! Budite prvi koji će uživati u novoj sezoni 'Tajkuna' - koju prvi emitira Voyo!

icon-close

icon-expand Tajkun FOTO: RTL

Pevačica

'Pevačica' je privukla veliku pozornost šire javnosti, što zbog prvih glumačkih koraka poznate estradne zvijezde Milice Pavlović, koja je utjelovila glavni lik Ivane, što zbog spekulacija da je motivacija za seriju zapravo bilo tragično ubojstvo pjevačice Jelene Marjanović, iako su autori to demantirali. I dok prva sezona prati životnu priču i tragičnu sudbinu Ivane Lazić, druga druga sezona serije 'Pevačica' isprepliće događaje iz 1878. godine s onima u sadašnjosti, istražujući kako grijesi glavnih likova i njihovih predaka oblikuju njihove sudbine.