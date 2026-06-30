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Serije 'Škripac' i 'Smola' otvaraju bitno pitanje: Zašto je važno govoriti o nasilju nad ženama?

Dvije regionalne serije, 'Škripac' i 'Smola', hrabro se hvataju ukoštac s partnerskim nasiljem, femicidom i osvetničkom pornografijom

RTL.hr
30.06.2026 18:00

Utemeljene na istinitim događajima, one su više od potresne fikcije – one su nužan poticaj za društveni dijalog o nasilju koje se često ignorira.

'Škripac': Anatomija zlostavljanja

Mini-serija 'Škripac' prati priču Milke i Jakše, čija ljubav od idile na ringišpilu, simbolu početka, prerasta u noćnu moru. Nakon vjenčanja, Jakša brak vidi kao vlasništvo nad ženom, a Milkin život postaje zatvor psihičkog i fizičkog nasilja. Serija prikazuje njezinu borbu unutar sustava koji je često iznevjeri. Njezina autentičnost leži u jedinstvenom pristupu koji spaja fikciju i stvarnost: producentica Bojana Maljević u snimanje je uključila stvarne osobe čije su sudbine bile inspiracija. Time serija postaje više od drame, postaje glas žrtava. Njezin dolazak poklapa se s važnim promjenama, poput nedavnog uvođenja femicida kao zasebnog kaznenog djela u hrvatsko zakonodavstvo. Cijelu seriju gledaj odmah na Voyo.

Škripac
Škripac FOTO: Voyo

'Smola': Kad sram postane javna stvar

S druge strane, serija 'Smola' bavi se osvetničkom pornografijom. Radnja je usmjerena na ženu čiji se život raspada nakon što njezina intimna snimka dospije na internet. Serija izbjegava senzacionalizam i gradi psihološki napetu atmosferu, fokusirajući se na društvene reakcije: institucionalnu sporost, medijsko relativiziranje i ravnodušnost okoline. Paradoksalno, sudbina same serije potvrdila je njezinu premisu. Iako planirana za emitiranje na javnom servisu tijekom kampanje protiv nasilja nad ženama, RTS ju je odbio prikazati zbog 'potrebnijih programa'. Taj čin institucionalnog ignoriranja postao je tako dio njezine priče, bolno ističući tanku granicu između fikcije i stvarnosti.

Smola
Smola FOTO: Voyo

Ove serije ključne su jer nasilje prestaju tretirati kao privatni problem, prikazujući ga kao društvenu patologiju. Pomažu gledateljima prepoznati obrasce zlostavljanja, destigmatiziraju žrtve koje se umjesto podrškom suočavaju s osudom te educiraju o razornim posljedicama. Dramatizacijom stvarnih sudbina razbijaju zid šutnje koji nasilnicima omogućuje da nastave. Njihova vrijednost leži u poticanju javne rasprave i slanju poruke da je priznavanje problema prvi korak prema rješenju. U društvu koje okreće glavu, fikcija postaje nužan podsjetnik na surovu stvarnost. Serije 'Šrkipac' i 'Smola' dostupne su na platformi Voyo.

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