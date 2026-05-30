Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
VOYO

Sezona koja je srušila internet: Sve o dramama i viralnim trenucima 'Love Islanda USA' koji stiže na Voyo

Sedma sezona showa 'Love Island USA', globalnog fenomena koji je prikovao milijune za ekrane, od prvog lipnja dostupna je na platformi Voyo

RTL.hr
30.05.2026 18:00

Smješteni u luksuznoj vili na Fidžiju, atraktivni samci pod voditeljskom palicom Ariane Madix kreću u potragu za ljubavlju, no pronalaze mnogo više - dramu, slomljena srca i neočekivanu internetsku slavu koja je ovu sezonu pretvorila u kulturnu senzaciju.

Love Island USA
Love Island USA FOTO: Voyo

Uragan Huda i slomljena srca u raju

U središtu sedme sezone 'Love Islanda USA' od samog su početka bili Huda Mustafa i Jeremiah Brown, par čija je veza bila jednako intenzivna koliko i turbulentna. Iako su se prozvali "mamom i tatom" vile, njihov je odnos bio ispunjen dramatičnim ispadima i svađama, a Huda je zbog svoje eksplozivne naravi brzo stekla nadimak "Uragan Huda". Tenzije su dosegle vrhunac kada je publika glasala da se Jeremiah spoji s novom natjecateljicom Iris, što je izazvalo potpuni slom u vili. No, njihova priča bila je samo djelić drame. Gledatelji su svjedočili i šokantnom izbacivanju Jeremiaha i Hanne Fields, potezu koji je izazvao bijes na društvenim mrežama i pokrenuo peticije za njihov povratak. Sezona je bila prepuna trenutaka koji su testirali granice natjecatelja, od neugodnih spojeva koji su završavali prekidom pred kamerama do iznenadnih eliminacija koje su ostavljale i sudionike i publiku bez daha.

Love Island USA
Love Island USA FOTO: Voyo

Fenomen TikToka i moć gledatelja

Ono što je sedmu sezonu izdvojilo od svih prethodnih bio je njen golem utjecaj na društvenim mrežama. Prema podacima objavljenim u časopisu Deadline, sezona je zabilježila nevjerojatnih 1,2 milijarde odgledanih minuta i generirala preko 623 milijuna pregleda videa na TikToku, što je porast od 232 posto u odnosu na prethodnu. Apsolutni viralni hit bio je razgovor između Hude i Nicolasa "Nica" Vansteenberghea, u kojem mu ona pokušava objasniti da je majka. Njegov zbunjeni odgovor "Mamacita?" postao je globalni internetski meme koji su rekreirale i slavne osobe poput Megan Thee Stallion i Demi Lovato. Ipak, utjecaj publike imao je i mračniju stranu. Gledatelji su preuzeli ulogu detektiva, iskopavši stare rasističke objave dviju natjecateljica, Yulisse Escobar i Cierre Ortege, što je dovelo do njihovog izbacivanja iz showa. Taj je presedan pokrenuo raspravu o tome koliku moć publika treba imati, pretvarajući sezonu u svojevrsni društveni eksperiment.

Love Island USA
Love Island USA FOTO: Voyo

Unatoč kaosu, u vili se rodila i ljubav. Amaya je ušla naknadno kao te postala miljenica publike, zbog svoje iskrenosti, duhovitih metafora i pjesme o ljubavi prema sebi koja je također postala viralna.

Sedmu sezonu američkog 'Love Islanda' ne propustite od 1. lipnja na platformi Voyo.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

love island usa love island adria
Moglo bi te zanimati

Voditeljica 'Love Islanda' Maya Jama i slavni nogometaš prekinuli! Skandal na Instagramu okončao vezu i šokirao fanove

Tko su idealni kandidati za 'Love Island Adria'? Možda si to baš ti!

Od nerazdvojnih prijateljica do potpunih stranaca: Što je uništilo odnos zvijezda 'Love Islanda'?

Legendarni parovi! Love Island je tijekom godina prikazivanja iznjedrio dirljive ljubavne priče

Palestinka zaludila svijet i postala lice najskandaloznijeg 'Love Islanda' dosad: Priča o Hudi Mustafi

Kako zapravo funkcionira 'Love Island Adria' – novi reality show o kojem bruji cijela regija

Pročitaj na Net.hr
Veliko slavlje u obitelji Rolling Stonesa: Legendarni Keith Richards u 82. godini postao pradjed
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu