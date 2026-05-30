Sezona koja je srušila internet: Sve o dramama i viralnim trenucima 'Love Islanda USA' koji stiže na Voyo

Smješteni u luksuznoj vili na Fidžiju, atraktivni samci pod voditeljskom palicom Ariane Madix kreću u potragu za ljubavlju, no pronalaze mnogo više - dramu, slomljena srca i neočekivanu internetsku slavu koja je ovu sezonu pretvorila u kulturnu senzaciju.

Uragan Huda i slomljena srca u raju

U središtu sedme sezone 'Love Islanda USA' od samog su početka bili Huda Mustafa i Jeremiah Brown, par čija je veza bila jednako intenzivna koliko i turbulentna. Iako su se prozvali "mamom i tatom" vile, njihov je odnos bio ispunjen dramatičnim ispadima i svađama, a Huda je zbog svoje eksplozivne naravi brzo stekla nadimak "Uragan Huda". Tenzije su dosegle vrhunac kada je publika glasala da se Jeremiah spoji s novom natjecateljicom Iris, što je izazvalo potpuni slom u vili. No, njihova priča bila je samo djelić drame. Gledatelji su svjedočili i šokantnom izbacivanju Jeremiaha i Hanne Fields, potezu koji je izazvao bijes na društvenim mrežama i pokrenuo peticije za njihov povratak. Sezona je bila prepuna trenutaka koji su testirali granice natjecatelja, od neugodnih spojeva koji su završavali prekidom pred kamerama do iznenadnih eliminacija koje su ostavljale i sudionike i publiku bez daha.

Fenomen TikToka i moć gledatelja

Ono što je sedmu sezonu izdvojilo od svih prethodnih bio je njen golem utjecaj na društvenim mrežama. Prema podacima objavljenim u časopisu Deadline, sezona je zabilježila nevjerojatnih 1,2 milijarde odgledanih minuta i generirala preko 623 milijuna pregleda videa na TikToku, što je porast od 232 posto u odnosu na prethodnu. Apsolutni viralni hit bio je razgovor između Hude i Nicolasa "Nica" Vansteenberghea, u kojem mu ona pokušava objasniti da je majka. Njegov zbunjeni odgovor "Mamacita?" postao je globalni internetski meme koji su rekreirale i slavne osobe poput Megan Thee Stallion i Demi Lovato. Ipak, utjecaj publike imao je i mračniju stranu. Gledatelji su preuzeli ulogu detektiva, iskopavši stare rasističke objave dviju natjecateljica, Yulisse Escobar i Cierre Ortege, što je dovelo do njihovog izbacivanja iz showa. Taj je presedan pokrenuo raspravu o tome koliku moć publika treba imati, pretvarajući sezonu u svojevrsni društveni eksperiment.

