Sin Michaela Jordana ušao u mega popularni reality show 'Traitors SAD' koji je dostupan na Voyo!

Sin Michaela Jordana, Marcus Jordan, odlučio je iskušati se u psihološkom realityju Traitors SAD. Druga sezona stigla je na platformu Voyo i donosi još više napetosti, saveza i neočekivanih obrata

RTL.hr
02.03.2026 10:50

Sin Michaela Jordana, Marcus Jordan jedan je od natjecatelja druge sezone američkog reality showa 'Traitors'. Iako je Marcus igrao sveučilišnu košarku, vlastiti put izgradio je u poduzetništvu. Osnivač je luksuznog sneaker butika Trophy Room, brenda inspiriranog karijerom njegova oca.

Marcus Jordan, Traitors USA
Marcus Jordan, Traitors USA FOTO: Voyo

U središtu pozornosti ponovno se našao zbog veze s Larsom Pippen, bivšom suprugom Scottieja Pippena, dugogodišnjeg suigrača Michaela Jordana. Njih dvoje ušli su u Traitors SAD kao prvi natjecateljski par u showu, što ih je od samog početka učinilo potencijalnom metom. U formatu u kojem je povjerenje najvrjednija i najrjeđa valuta, dvoje ljudi koji si potpuno vjeruju mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju ostalim igračima. Upravo takve odnose i psihološke igre donosi nova sezona na Voyo, uz još intenzivnije sukobe i taktičke poteze.

Ovo je trenutačno jedan od najpopularnijih reality showova na svijetu: Jeste li čuli za 'Traitors'?

O čemu se radi?

Za one koji ga još nisu gledali, Traitors SAD snima se u raskošnom škotskom dvorcu i temelji se na konceptu socijalne dedukcije. Natjecatelji su podijeljeni u dvije skupine: vjerne (Faithful) i izdajice (Traitors). Cilj vjernih je otkriti tko su izdajice, a izdajice se trude ostati neidentificirani te potajno eliminiraju ostale sudionike.

Svake noći netko nestaje iz igre, a svaki dan donosi novo izbacivanje za okruglim stolom. Sumnja se uvlači među natjecatelje, savezi pucaju, a paranoja raste.

Traitors SAD
Traitors SAD FOTO: Voyo

Marcus je u show ušao smireno i promišljeno, s jasnom strategijom. Brzo je zadobio povjerenje drugih, no u ovakvoj igri reputacija pouzdanog igrača može postati dvosjekli mač. Hoće li mu prezime Jordan biti prednost ili teret? Odgovor donosi nova sezona 'Traitors SAD', dostupna na platformi Voyo.

traitors voyo
