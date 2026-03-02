Sin Michaela Jordana ušao u mega popularni reality show 'Traitors SAD' koji je dostupan na Voyo!

Sin Michaela Jordana, Marcus Jordan jedan je od natjecatelja druge sezone američkog reality showa 'Traitors' . Iako je Marcus igrao sveučilišnu košarku, vlastiti put izgradio je u poduzetništvu. Osnivač je luksuznog sneaker butika Trophy Room, brenda inspiriranog karijerom njegova oca.

U središtu pozornosti ponovno se našao zbog veze s Larsom Pippen, bivšom suprugom Scottieja Pippena, dugogodišnjeg suigrača Michaela Jordana. Njih dvoje ušli su u Traitors SAD kao prvi natjecateljski par u showu, što ih je od samog početka učinilo potencijalnom metom. U formatu u kojem je povjerenje najvrjednija i najrjeđa valuta, dvoje ljudi koji si potpuno vjeruju mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju ostalim igračima. Upravo takve odnose i psihološke igre donosi nova sezona na Voyo, uz još intenzivnije sukobe i taktičke poteze.

Ovo je trenutačno jedan od najpopularnijih reality showova na svijetu: Jeste li čuli za 'Traitors'?

Za one koji ga još nisu gledali, Traitors SAD snima se u raskošnom škotskom dvorcu i temelji se na konceptu socijalne dedukcije. Natjecatelji su podijeljeni u dvije skupine: vjerne (Faithful) i izdajice (Traitors). Cilj vjernih je otkriti tko su izdajice, a izdajice se trude ostati neidentificirani te potajno eliminiraju ostale sudionike.

Svake noći netko nestaje iz igre, a svaki dan donosi novo izbacivanje za okruglim stolom. Sumnja se uvlači među natjecatelje, savezi pucaju, a paranoja raste.