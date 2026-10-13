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Sjećate se legendarne Hurem? Meryem Uzerli vraća se na male ekrane u novoj turskoj seriji 'Ru' koja stiže na Voyo!

Na platformu Voyo 19. listopada stiže emotivna turska drama 'Ru', u kojoj glavnu ulogu tumači Meryem Uzerli, glumica koju su gledatelji zavoljeli kao nezaboravnu Hurem u popularnoj seriji 'Sulejman Veličanstveni'

RTL
13.10.2026 11:05

Legendarna Hurem u potpuno drugačijoj ulozi

Meryem Uzerli osvojila je srca gledatelja ulogom snažne i neustrašive Hurem u povijesnoj seriji 'Sulejman Veličanstveni'. Njezina interpretacija ambiciozne sultanije ostala je jedna od najprepoznatljivijih uloga turskih televizijskih drama.

Sada se poznata glumica vraća pred gledatelje u seriji 'Ru', u kojoj utjelovljuje Reyan, ženu čiji se život potpuno mijenja nakon neočekivanog susreta s mnogo mlađim muškarcem. Njezin lik suočava se s izazovima ljubavi, osobnim preispitivanjima i teškim odlukama koje bi joj mogle promijeniti budućnost.

Ljubav koja ne poznaje granice

Radnja serije smještena je u slikoviti gradić na obali Egejskog mora, gdje se susreću Reyan i Uzer, kojeg tumači Burak Berkay Akgül. Između njih je čak dvadeset godina razlike, no unatoč tome razvijaju se snažni osjećaji koje nije lako zanemariti.

Njihova povezanost ubrzo prerasta u odnos koji će oboje staviti pred ozbiljne životne izazove. Dok pokušavaju pronaći vlastitu sreću, moraju se suočiti s osudama okoline, složenim obiteljskim odnosima i vlastitim nesigurnostima.

Ru
Ru FOTO: RTL

Mogu li osjećaji biti jači od društvenih pravila? I koliko su daleko spremni otići kako bi sačuvali ljubav koja se drugima čini neprihvatljivom?

Osim intrigantne ljubavne priče, serija 'Ru' gledatelje vodi u čarobno okruženje egejske obale. Prekrasni krajolici, mediteranska atmosfera i slojeviti likovi stvaraju posebnu kulisu za priču u kojoj se isprepliću ljubav, strast, nada i teške životne odluke.

Posebnu pozornost privlači i povratak Meryem Uzerli, koja će se ovoga puta predstaviti u suvremenoj dramskoj ulozi, daleko od raskošnih odaja osmanske palače po kojima je mnogi pamte.

Hoće li Reyan i Uzer uspjeti pronaći sreću unatoč svim preprekama koje im stoje na putu?

Ne propustite novu tursku seriju 'Ru' s nezaboravnom Hurem, Meryem Uzerli, od 19. listopada na platformi Voyo!

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