Stigla nova turska serija: Bivša Miss Turske zablistala u 'Slatkoj osveti'

Kad te karma sustigne – na najromantičniji mogući način

Na prvi pogled, Pelin Soylu ima savršen život. No kada je zaručnik ostavi – i to na dan vjenčanja – sve se urušava. Pelin vjeruje da se suočila s karmom zbog svojih prošlih pogrešaka pa odlučuje ispraviti stare nepravde. Jedna od njih je povezana s bivšim kolegom s fakulteta, Sinanom, kojeg je godinama ranije povrijedila. Danas je on uspješan, zgodan i vrlo dobro zna da je ponovno dobio priliku – ne da oprosti, nego da uzvrati.