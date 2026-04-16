Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
VOYO

Stiže nesvakidašnja turska serija koja tjera na razmišljanje: U glavnoj ulozi svima poznato lice!

Što biste učinili da znate da nema sutra? Upravo to pitanje u središtu je nove turske mini-serije 'Kao da nema sutra' (Yarn Yokmu Gibi), koja je stigla na platformu Voyo i već na prvu osvaja svojom drugačijom, intimnom pričom

RTL.hr
16.04.2026 12:00

Serija 'Kao da nema sutra' komorna je drama koja se u potpunosti odmiče od klasičnih turskih sapunica. Nema razvučenih zapleta ni velikog broja likova, fokus je isključivo na dvoje protagonista i jednoj noći koja im mijenja sve.

Poznato lice u glavnoj ulozi

Poseban 'hook' ove serije je činjenica da glavnu mušku ulogu igra Halit Ergenç, publici dobro poznat kao legendarni sultan iz serije 'Sulejman Veličanstveni'.

Uz njega briljira i Tuba Büyüküstün, a upravo njihova kemija nosi cijelu priču. Kritičari već ističu kako su oboje pokazali jednu novu, sirovu i emotivno ogoljenu stranu glume.

O čemu se radi?

Radnja prati iskusnog novinara koji dolazi intervjuirati slavnu glumicu. Ono što započinje kao profesionalni susret, pretvara se u intenzivnu, nepredvidivu noć punu iskrenih ispovijesti.

Kroz razgovore o ljubavi, pogreškama i životnim izborima, dvoje potpunih stranaca ruši sve barijere - kao da sutra zaista ne postoji.

Više od sapunice

Ova mini-serija od samo četiri epizode donosi nešto potpuno drugačije, gotovo kazališnu atmosferu, fokus na dijalog i psihološku dubinu likova.

U svijetu turskih serija koje često igraju na sigurno, 'Kao da nema sutra' dolazi kao pravo osvježenje - zrela, hrabra i emocionalno snažna priča koja ostavlja trag.

kao da nema sutra voyo voyo serija
Moglo bi te zanimati

Novi kulinarski show 'Igra chefova' gledaj odmah na platformi Voyo: prva epizoda već je dostupna!

Znate li tko je Olivija Attwood? Love Island ju je lansirao, danas vodi vlastiti reality show

Voyo premijera! 'Apsolutnih 100' stiže na platformu i donosi dramatičnu priču o mladoj osvetnici Sonji

Kviz koji se ne igra po pravilima - 'Tko bi rekao' stiže na RTL i platformu Voyo!

Raskol u najpoznatijoj obitelji: Beckhamovi u ratu koji trese javnost, sve otkriva novi dokumentarac na platformi Voyo

Kultni film Srdana Golubovića stiže kao hit serija na platformu Voyo! 'Apsolutnih 100' gleda se u dahu

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom