Streaming platforma Voyo slavi prvi rođendan! Isprobajte Voyo mjesec dana - BESPLATNO

Live prijenosi sportskih događaja, među kojima se posebno ističu prijenosi spektakularnih MMA borilačkih događaja, jedna od glavnih okosnica platforme. Najrecentniji projekt u kojem mogu uživati svi ljubitelji borilačkih sportova, ali i reality showova, je jedinstveni 'Fight of Nations [TM] : Put do pobjede' koji pokazuje drugo lice boraca koje gledatelji dosad nisu imali prilike vidjeti.

Uz to, tu su i najpopularniji svjetski reality showovi, među kojima se posebno ističu australska i američka inačica showa 'Brak na prvu' , 'Otok iskušenja' , kao i iznimno popularni 'Love island' te sve njegove inačice.

Tijekom prethodne godine na platformi korisnici su mogli uživati i u vrhunskim serijama, od megapopularnih turskih poslastica preko europskih uspješnica do hvaljenih regionalnih uradaka.

Za ljubitelje filmova, tu je i pregršt hit naslova – od klasika poput 'Četiri vjenčanja i sprovod' i 'Terminator' preko Oscarom nagrađene drame 'Parazit' , urnebesne komedije 'Prevarantice' , animirane zabave za cijelu obitelj 'Obitelj Addams' pa sve do uspješnice 'Dinastija Gucci' , svatko može naći nešto baš po svom ukusu, bez obzira na žanr koji preferira!

Oni najmlađi također mogu uživati u sadržaju prilagođenom za njihov uzrast, kao što je 'Dnevnik Pauline P.', među najmlađima popularni 'Cocomelon' te filmovi o najslavnijoj lutki na svijetu 'Barbie'.

Među junacima koji stanuju" na platformi su i neki legendarni likovi koji će mališane zabaviti, a one starije vratiti u prošlost. Od priča o Asterixu i Obelixu, do 'A je to!', 'Oggyja i žohara' i 'Pčelice Maje', neki od najpoznatijih crtanih likova svih vremena te njihove avanture dostupni su na jednom mjestu.

Zaseban dječji profil korisnicima omogućava sigurno gledanje isključivo dječjeg sadržaja unutar platforme. Ovdje oni najmlađi, i oni koji se tako osjećaju, mogu pronaći brojne sinkronizirane animirane serijale i filmove, obrazovni sadržaj te igrane filmove obiteljskog karaktera.